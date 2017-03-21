Глава Волжского оштрафован антимонопольной службой

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе ведомства, Игорю Воронину вменяется административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 14.9 КоАП, (административная ответственность за действия (бездействие) должностных лиц органов местного самоуправления, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации).

Нарушение выразилось в вынесении администрацией постановления «О предоставлении земельных участков в аренду ООО «Сеал-Сити», которое принято с нарушением земельного законодательства. Подписал данное постановление как раз Игорь Воронин.

ООО «Среда» (Волгоград), являясь застройщиком комплекса многоквартирных домов на соседнем с указанным земельном участке, было вынуждено обратиться к ООО «Сеал-Сити» за допуском на указанный земельный участок для прокладки на нём инженерных сетей к строящимся ООО «Среда» домам, на что ООО «Сеал-Сити» выставило ООО «Среда» условие о предоставлении ему двух квартир эквивалентной стоимостью 5 млн. рублей или денежных средств в указанном размере.

Подобный «шантаж» со стороны ООО «Сеал-Сити» был бы невозможен при соблюдении администрацией Волжского земельного законодательства при решении вопроса о предоставлении прав на участок земли, относящийся к землям общего пользования. В свою очередь несоблюдение земельного законодательства привело к необоснованному созданию ООО «Сеал-Сити» преимущественных условий на рынке строительства многоквартирных жилых домов и, как следствие, нарушению антимонопольного законодательства.

Итогом рассмотрения дела об административном правонарушении стало наложение на Игоря Воронина штрафа в размере 15 тысяч рублей. Постановление о наложении штрафа в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.

Как пояснил руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников, принимавший решение о наложении штрафа: «Главе Волжского в рамках рассмотрения антимонопольного дела предоставлялась возможность в добровольном порядке отменить соответствующие незаконные положения указанного постановления администрации и тем самым избежать привлечения к административной ответственности, однако воспользоваться данной возможностью Воронин не захотел. И хотя впоследствии указанные положения администрацией уже были отменены, что позволило ООО “Среда” беспрепятственно продолжить строительство жилья по федеральной программе “Жильё для российской семьи”, это нарушение является грубым, за что Воронин и оштрафован. В случае повторного аналогичного административного правонарушения, это может повлечь за собой его дисквалификацию как высшего должностного лица Волжского на срок до трёх лет».