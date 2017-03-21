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15:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

ВККС назвала претендентов на пост председателя Воронежского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей опубликовала список кандидатов на должность председателя Воронежского облсуда.

Официально имена четырех претендентов на высокий пост назвали впервые. Их заявки рассмотрят во время коллегии 30 марта 2017 года.

Как сообщили в ВККС, заявки подали четыре воронежских судьи — Людмила Козиева, Сергей Панин, Петр Попов и Юрий Храпин. Кандидатуру Петра Попова, который был заместителем председателя облсуда, члены ВККС отклонили во время предыдущего рассмотрения. Наиболее влиятельным кандидатом на пост председателя называют Юрия Храпина, который является членом Президиума облсуда. Однако после задержания по подозрению в мошенничестве адвоката Жанны Храпиной, супруги его родственника, в сильной позиции претендента возникли сомнения.

Довольно серьезным претендентом на высокий пост является Сергей Панин, который руководит Центральным районным судом Воронежа.

Должность председателя Воронежского облсуда остается вакантной с мая 2016 года, когда прежний руководитель облсуда Виталий Богомолов и его зам Владимир Маслов спешно ушли в отставку. Поводом для увольнения стали материалы регионального УФСБ, в которых прослеживались некие «коррупционные связи» с адвокатскими конторами. Судя по всему, в ведомстве позаботились о том, чтобы документы попали на стол к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву.

На заседании в сентябре 2016 года ВККС отклонила три кандидатуры на должность председателя Воронежского облсуда. На пост претендовали и.о председателя Воронежского облсуда Владимир Анисимов, судья по рассмотрению уголовных дел в первой инстанции облсуда Петр Попов, а также судья Чердаклинского районного суда Ульяновской области Андрей Уланов.

В ноябре ВККС одобрила кандидатуру судьи апелляционной инстанции Владимира Сыроватского на пост зампреда Воронежского облсуда. Кто станет председателем облсуда, остается интригой. Как считают участники юридического сообщества региона, эта интрига уже слишком затянулась.

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