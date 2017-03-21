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15:18 (мск), источник: Sputniknews.kz

Гуляй, столица! Президент дал старт народным гуляньям в честь Наурыза

На площади перед ТРЦ «Хан Шатыр» раскинулся этноаул с 19 юртами, с народными забавами, выставкой ремесленников, играми, концертной программой и национальными угощениями.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 мар — Sputnik, Ксения Воронина. Старт празднику дал глава государства. Нурсултан Назарбаев приехал в этноаул почти без охраны и обошел площадь вместе с восторженной толпой. В этот раз обошлось без публичных выступлений — президент все сказал перед концертом на велотреке «Сарыарка», зато глава государства пообщался с народом глаза в глаза, принял поздравления и поздравил граждан сам. Нурсултан Назарбаев на праздновании Наурыза.

После отбытия первого лица государства началась праздничная программа.

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В Астане март выдался холодным, а потому гости праздника охотно играли в подвижные игры: перетягивание каната, прыжки через скакалку, набивание мяча, а также боролись на руках, сходились в казакша курес и качались на алтыбакан. Наурыз.

Очень многие пришли ради того, чтобы увидеть собачьи бега — курсинг тазы, национальной породы борзых.

Также вместе с веселыми поджарыми собаками в этноауле представлена и другая, довольно редкая национальная порода собак — тобет.

О четвероногих участниках праздника рассказала член республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар», кинолог Инна Назаренко. Заводчики собак породы тазы.

«Вот этот тобет — мой пес, зовут его Арес, ему 2,5 года. От обычных азиатских овчарок (алабаев) тобеты отличается тем, что они спокойные, социально адаптированы. Любой человек может подойти, погладить, собака не кинется. В Астане тобетов не так много — всего около 20. Их держат как для охраны, так и в качестве собак-компаньонов. А вообще, собака эта призвана охранять стада и не боится волков — поэтому тобетов держат в отдаленных уголках, в сельской местности, поэтому у нас нет точных данных об их количестве в Казахстане», — заметила кинолог.

Инна Назаренко рассказала, что в ближайшем будущем в планах ассоциации — «экспедиция» по Казахстану по поиску данных собак, чтобы сделать необходимые замеры, установить чистоту породы и места, где собак содержат.

Этноаул открыт во все дни празднования Наурыза — с 21 по 23 марта.

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