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20:42 (мск), источник: Интерфакс

Голодец попросила Путина повысить МРОТ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Вице-премьер Ольга Голодец обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Источник: РИА "Новости"

«Прошу Вас, Владимир Владимирович, дать поручение, в том числе, министерству труда, потому что это ключевой вопрос по производительности», — сказала Голодец на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам во вторник.

Повышение МРОТ сразу даст нам вывод из нашей системы самых низкопроизводительных рабочих мест
Ольга Голодец

Голодец добавила, что правительство готово оказать содействие тому, чтобы «эти люди (занимающие низкопроизводительные рабочие места — ИФ) были заблаговременно переобучены и не почувствовали никаких сложностей».

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Неделю назад Голодец обратила внимание на то, что почти 5 млн человек в России работают, но остаются при этом за чертой бедности.

«Та бедность, которая фиксируется в стране — это бедность работающего населения, это уникальное явление: работающие бедные. У нас нет такой квалификации, где достаточный уровень заработной платы 7800 рублей (минимальный размер оплаты труда в РФ)», — сказала она 14 марта.

Голодец напомнила, что в России 4,9 млн человек получают зарплату на уровне МРОТ, при этом, по ее словам, даже после окончания школы молодой человек имеет полное право рассчитывать на более высокую зарплату.

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