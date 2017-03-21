Уволен начальник новосибирского метрополитена Андрей Ксензов

Мэр Анатолий Локоть подписал документы об увольнении Андрея Ксензова с поста начальника МУП «Новосибирский метрополитен». Официальная причина — «по решению работодателя». Об этом сообщил мэр в прямом эфире на радио «Городская волна».

«Вчера я принял решение об освобождении начальника новосибирского метрополитена Андрея Евгеньевича Ксензова от обязанностей. Прежде всего претензия — нарушение лично руководителем финансовой дисциплины. Нельзя так вольно обращаться с собственной зарплатой», — объяснил свое решение мэр.

По его словам, надбавки у руководителя доходили до 100 тыс. руб.

«Я открыто говорю об этом. У нас состоялся непростой разговор», — признался Локоть.

Андрей Ксензов был назначен на должность руководителя Новосибирского метрополитена в апреле 2015 года. До этого он занимал пост вице-мэра Новосибирска. Андрей Ксензов более 14 лет проработал в мэрии Новосибирска. В декабре 2012 года экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко пригласил первого вице-мэра занять пост вице-губернатора — заместителя руководителя администрации главы региона. Но в январе 2014 года господин Ксензов уволился из облправительства, высказав несогласие с досрочной отставкой мэра Владимира Городецкого (он был назначен вице-губернатором) и выдвижением в его преемники Владимира Знаткова.

Позднее Андрей Ксензов вышел из «Единой России» и решил при поддержке «Родины» побороться за пост мэра на досрочных выборах. Но в последний момент господин Ксензов снял свою кандидатуру в пользу коммуниста Анатолия Локотя, который после победы при поддержке коалиции оппозиционных сил сделал его своим первым заместителем.