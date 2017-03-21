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15:26 (мск), источник: Интерфакс

Власти Свердловской области отказали сторонникам Навального в проведении митинга в Екатеринбурге

Екатеринбург. 21 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил иск представителей избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального к министерству общественной безопасности Свердловской области в связи с отказом в проведении митинга против коррупции 26 марта, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в суде во вторник.

В официальной группе мероприятия в соцсети «Вконтакте» сообщается, что организаторы планировали провести митинг против коррупции и за права человека 26 марта в 13:00 на площади Труда в Екатеринбурге. Они заявили около 80 участников.

Министерство общественной безопасности Свердловской области отказало сторонникам А. Навального в проведении митинга. В ответе ведомства указано, что цель мероприятия нарушает Конституцию РФ.

«Министерство предлагает вам изменить цель проведения публичного мероприятия, на не нарушающую Конституцию РФ и нормативно-правовые акты, а также устранить другие нарушения указанные в настоящем уведомлении министерства, после чего направить новое уведомление о проведении публичного мероприятия», — говорится в ответе министерства, текст которого приводится в группе мероприятия в соцсети «Вконтакте».

После этого, организаторы митинга обратились в суд, чтобы отменить запрет властей на проведение акции.

Как сообщается на официальном сайте А. Навального, заявки на проведение митингов были поданы в более чем 50 городах России.

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