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16:40 (мск), источник: ИА Татар-информ

Границы города Чистополя будут изменены

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На 26-м заседании Государственного Совета РТ V созыва депутаты приняли в целом законопроект, устанавливающий границы Чистопольского района республики.

С докладом по законопроекту «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон РТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Чистопольский муниципальный район» выступил глава района Дмитрий Иванов.

Он пояснил, что проект закона подготовлен для изменения смежных границ территорий Чистополя, Чистопольского сельского поселения и Булдырского сельского поселения, входящих в состав Чистопольского района. «В целях привлечения новых инвесторов в индустриальный парк “Чистополь” Чистопольский муниципальный район готовит документы для направления в Министерство экономического развития РФ для присвоения Чистополю статуса территории опережающего социально-экономического развития», — уточнил Иванов.

«В связи с тем, что индустриальный парк “Чистополь” расположен в границах Булдырского сельского поселения, а статус ТОСЭР действует только в границах города, необходимо включение территории индустриального парка в территорию города Чистополь», — добавил он.

По словам главы района, жители муниципальных образований поддержали инициативу по изменению границ.

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