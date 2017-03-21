На Кубани появится комиссия по формированию современной городской среды

Соответствующее постановление 20 марта опубликовано на официальном сайте администрации Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил образовать межведомственную комиссию и утвердить ее состав. Это сделано для контроля за ходом благоустройства и координации выполнения муниципальных программ формирования современной городской среды, говорится в постановлении.

Комиссия будет контролировать и координировать выполнение государственных и муниципальных программ по формированию городской среды, организовывать работу и взаимодействие служб по сбору и представлению исходной информации для проведения мониторинга о выполнении мероприятий по благоустройству, а также заниматься рассмотрением вопросов и подготовкой решений о критериях распределения субсидий районам края.

Контролировать выполнение постановления будет заместитель губернатора Андрей Алексеенко.