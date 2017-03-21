Лукашенко заявил о задержании «боевиков, готовивших провокации»
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы страны задержали «пару десятков боевиков, готовивших провокации», сообщает «Русская служба ВВС».
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы страны задержали «пару десятков боевиков, готовивших провокации», сообщает «Русская служба ВВС».
По его словам, они прошли обучение в «лагерях с оружием». Кроме того, как стало известно, Белоруссия усилила меры безопасности на границе с Украиной.
Заявление Лукашенко прозвучало на фоне обострения напряженности в стране, где в начале марта прошли митинги против так называемого «налога на тунеядство».
Как заявили в Государственном пограничном комитете Белоруссии, на границе с Украиной досматриваются проезжающие автомобили и ведется тщательная проверка документов у тех, кто въезжает.
Днем ранее пограничники заявили, что им удалось предотвратить прорыв автомобиля с территории Украины. В машине якобы находилось оружие и вещество, похожее на тротил.
Так называемый декрет «о тунеядцах», в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов), был подписан в апреле 2015 года.
В феврале и марте этого года в Минске и других крупных городах Белоруссии прошли несанкционированные местными властями акции протеста против декрета, организованные представителями белорусской оппозиции.
«Марш рассерженных белорусов» в центре Минска собрал в феврале около двух тысяч манифестантов.
9 марта Александр Лукашенко пообещал, что власти страны не будут в течение ближайшего года взыскивать «налог с тунеядцев», и поручил правительству к 1 апреля окончательно определить списки тех, кто должен вносить платежи.