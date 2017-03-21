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21:24 (мск), источник: Nur.kz

Лукашенко заявил о задержании «боевиков, готовивших провокации»

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы страны задержали «пару десятков боевиков, готовивших провокации», сообщает «Русская служба ВВС».

Источник: Nur.kz

По его словам, они прошли обучение в «лагерях с оружием». Кроме того, как стало известно, Белоруссия усилила меры безопасности на границе с Украиной.

Заявление Лукашенко прозвучало на фоне обострения напряженности в стране, где в начале марта прошли митинги против так называемого «налога на тунеядство».

Как заявили в Государственном пограничном комитете Белоруссии, на границе с Украиной досматриваются проезжающие автомобили и ведется тщательная проверка документов у тех, кто въезжает.

Днем ранее пограничники заявили, что им удалось предотвратить прорыв автомобиля с территории Украины. В машине якобы находилось оружие и вещество, похожее на тротил.

Так называемый декрет «о тунеядцах», в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов), был подписан в апреле 2015 года.

В феврале и марте этого года в Минске и других крупных городах Белоруссии прошли несанкционированные местными властями акции протеста против декрета, организованные представителями белорусской оппозиции.

«Марш рассерженных белорусов» в центре Минска собрал в феврале около двух тысяч манифестантов.

9 марта Александр Лукашенко пообещал, что власти страны не будут в течение ближайшего года взыскивать «налог с тунеядцев», и поручил правительству к 1 апреля окончательно определить списки тех, кто должен вносить платежи.

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