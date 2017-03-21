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17:22 (мск), источник: РИА Новости

Иркутская область готова к пожароопасному сезону

21 марта глава Минприроды России Сергей Донской провел в Иркутске совещание по вопросам охраны и защиты лесов, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Открывая совещание, министр поздравил участников встречи с Международным днем леса. Сергей Донской отметил, что площадь лесов в России составляет порядка 850 миллионов гектаров, или свыше 20% общей площади лесов мира. Также в стране находится 25% малонарушенных лесов мира.

В Иркутской области вопросы сохранения и рационального использования леса стоят на особом контроле государства. Этот регион входит в число самых богатых лесом субъектов РФ — леса занимают 83% его территории.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону утвержден план тушения лесных пожаров, сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. С 15 марта по 1 июня в области установлен особый противопожарный режим. С 20 марта в регионе началась третья полномасштабная проверка готовности сил и средств пожаротушения к предстоящему лесопожарному периоду.

На совещании также был рассмотрен вопрос, посвященный проблемам в борьбе с сибирским шелкопрядом. Как сообщил Шеверда, очаги сибирского шелкопряда будут обработаны биопрепаратом.

Сергей Донской отметил, что вопрос о выделении региону дополнительных средств рассматривается в Рослесхозе.

В совещании также приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, представители правительств Приангарья и Республики Бурятия, федеральных ведомств, прокуратуры.

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