Украина опять хочет запретить вещание телеканала «Беларусь 24»

Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

«Национальный совет письмом проинформировал директора телеканала “Беларусь 24” Александра Мартыненко о выявленных в эфире телеканала нарушениях законодательства Украины и просит их устранить», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в эфире белорусского телеканала в программе «Акценты» сотрудники Нацсовета зафиксировали демонстрацию карты Украины без изображения Крыма.

«Кроме того, телеканал транслирует предвзятую информацию о текущей ситуации в Украине. Так, 26 февраля в информационно-аналитической программе “Главный эфир” не был соблюден баланс взглядов на отдельные политические события в Украине, что привело к однобокому их освещению», — отметили в Нацсовете.

Регулятор просит Белтелерадиокомпанию привести содержание программ в соответствие с требованиями. «В случае игнорирования требований украинского законодательства регулятор будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программ “Беларусь 24” на территории Украины», — подчеркнули в пресс-службе Нацсовета.

Напомним, это уже не первый раз, когда Украина думает о том, чтобы запретить трансляцию белорусского телеканала. В октябре 2014 года претензии у страны-соседки, в частности, вызвала программа «Права человека. Взгляд в мир». Нацсовет усмотрел в ней «антиукраинскую пропаганду и искажение информации о политических событиях в Украине». Трансляция телеканала на территории Украины была прекращена, а возобновлена в конце 2014 года, пишет tut.by.

Международный спутниковый телеканал «Беларусь 24» охватывает более 100 стран на четырех континентах. Он ведет вещание на белорусском и русском языках.