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18:53 (мск), источник: Ежедневник.by

Украина опять хочет запретить вещание телеканала «Беларусь 24»

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины обратился к руководству телеканала «Беларусь 24» с просьбой устранить нарушение украинского законодательства, в частности, показ карты Украины без Крыма.

Источник: Ежедневник.by

Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

«Национальный совет письмом проинформировал директора телеканала “Беларусь 24” Александра Мартыненко о выявленных в эфире телеканала нарушениях законодательства Украины и просит их устранить», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в эфире белорусского телеканала в программе «Акценты» сотрудники Нацсовета зафиксировали демонстрацию карты Украины без изображения Крыма.

«Кроме того, телеканал транслирует предвзятую информацию о текущей ситуации в Украине. Так, 26 февраля в информационно-аналитической программе “Главный эфир” не был соблюден баланс взглядов на отдельные политические события в Украине, что привело к однобокому их освещению», — отметили в Нацсовете.

Регулятор просит Белтелерадиокомпанию привести содержание программ в соответствие с требованиями. «В случае игнорирования требований украинского законодательства регулятор будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программ “Беларусь 24” на территории Украины», — подчеркнули в пресс-службе Нацсовета.

Напомним, это уже не первый раз, когда Украина думает о том, чтобы запретить трансляцию белорусского телеканала. В октябре 2014 года претензии у страны-соседки, в частности, вызвала программа «Права человека. Взгляд в мир». Нацсовет усмотрел в ней «антиукраинскую пропаганду и искажение информации о политических событиях в Украине». Трансляция телеканала на территории Украины была прекращена, а возобновлена в конце 2014 года, пишет tut.by.

Международный спутниковый телеканал «Беларусь 24» охватывает более 100 стран на четырех континентах. Он ведет вещание на белорусском и русском языках.

Комментарии
1
Владимир *****
Трудно сказать,что бы Беларусь катила бочку на Украину !...но,уж если фашисты обвиняют Беларусь.значит Лукашенко надо зажимать клещи против бандеровщины !...и признавать Крым и ЛДНР...
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