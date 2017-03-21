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17:42 (мск), источник: Actualitati.md

Президентура оспорит решение суда о гражданстве Бэсеску

Администрация Президента РМ оспорит в Апелляционной палате решение суда столичного сектора Центр, согласно которому приостановлено действие указа президента Игоря Додона о лишении бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску молдавского гражданства.

Источник: Actualitati.md

Об этом написал на своей странице в Facebook советник президента по взаимодействию с парламентом и правительством Максим Лебединский, передает NM.

Как и ожидалось, тема была политизирована. Решение о приостановлении президентского указа было принято тайно, но еще хуже то, что прежде чем оповестить президентуру о судебном процессе, была поднята такая шумиха в прессе, написал Лебединский, добавив, что при составлении указа все законные нормы были соблюдены.

Решение о приостановлении действия указа президента суд принял сегодня, 21 марта. Указ Додона был временно лишен юридической силы до вынесения окончательного судебного решения. Суд обязал президентуру представить до 2 мая обоснование указа президента о лишении гражданства РМ Траяна Бэсеску. Первое слушание суда по этому поводу состоится 16 мая.

Игорь Додон подписал указ о лишении Бэсеску молдавского гражданства 3 января этого года. Президент считает, что гражданство было предоставлено Бэсеску незаконно, так как он неоднократно призывал к ликвидации молдавской государственности через присоединение к Румынии, в том числе в бытность свою президентом.

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