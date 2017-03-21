Мэр Римини: Побратимские отношения с Сочи нужно восстанавливать, а визы для россиян отменять

«Исторически сложилось, что Сочи — город-побратим Римини. Эти отношения надо развивать и в какой-то степени восстанавливать», — рассказал Гнасси в интервью «Известиям».
Мэр Римини заявил, что «санкции и визы — это стены, которые мешают строить хорошие отношения», от этих преград нужно отказываться.
«Виза — действительно пережиток прошлого. Европа за последние 20 лет сильно изменилась, став единым целым без виз и барьеров. Поэтому Евросоюзу стоит использовать эту систему в отношениях с Россией», — отметил он.
По словам Андреа Гнасси, в минувшем году в Римини побывало около 140 тысяч россиян — это на 9,5% больше, чем в 2015-м.
«У нас прочные связи: русские любят Римини, а Римини любит русских. Надеемся, в следующем году Италия вернется к докризисному уровню и число туристов из России составит миллион. Даже несмотря на кризис, мы не теряем надежд, потому что в Римини продолжают говорить по-русски!», — сказал мэр итальянского курорта.