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18:20 (мск), источник: Вести Сочи

Мэр Римини: Побратимские отношения с Сочи нужно восстанавливать, а визы для россиян отменять

Мэр Римини Андреа Гнасси считает, что жители России должны иметь возможность приезжать в Италию без виз, а городу, администрацию которого он возглавляет, нужно налаживать отношения с Сочи.

«Исторически сложилось, что Сочи — город-побратим Римини. Эти отношения надо развивать и в какой-то степени восстанавливать», — рассказал Гнасси в интервью «Известиям».

Мэр Римини заявил, что «санкции и визы — это стены, которые мешают строить хорошие отношения», от этих преград нужно отказываться.

«Виза — действительно пережиток прошлого. Европа за последние 20 лет сильно изменилась, став единым целым без виз и барьеров. Поэтому Евросоюзу стоит использовать эту систему в отношениях с Россией», — отметил он.

По словам Андреа Гнасси, в минувшем году в Римини побывало около 140 тысяч россиян — это на 9,5% больше, чем в 2015-м.

«У нас прочные связи: русские любят Римини, а Римини любит русских. Надеемся, в следующем году Италия вернется к докризисному уровню и число туристов из России составит миллион. Даже несмотря на кризис, мы не теряем надежд, потому что в Римини продолжают говорить по-русски!», — сказал мэр итальянского курорта.

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