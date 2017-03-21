Мэрия выяснит мнение воронежцев о скульптуре царь-рыбы на улице Карла Маркса

Мэрия Воронежа предложила горожанам высказаться «за» или «против» скульптуры царь-рыбы, установленной у знаменитого дома «Гармошка» на улице Карла Маркса. Открытое голосование стартовало в официальной группе горадминистрации в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 21 марта.

На вопрос о том, уместен ли подобный арт-объект, воронежцы могут выбрать вариант «да», «да, если будет доработан», «нет» и «другое», где указать свой вариант в комментариях. По данным на 17:00, в голосовании поучаствовали 35 человек. Из них 13 проголосовали за сохранение конструкции и ее доработку, 12 человек высказались «против», а десять — за то, чтобы оставить скульптуру без доработок.

Ранее мэр Александр Гусев предложил два варианта развития событий. По словам главы города, объект демонтируют, если он «несет угрозу или не соответствует эстетическим представлениям воронежцев», иначе — поручат привести в соответствии с разрешительной документацией.

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