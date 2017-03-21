ГПК прокомментировал публикации в соцсетях Госпогранслужбы Украины

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в социальной странице в Facebоok выложил фотографии подписанного двустороннего протокола по итогам встречи представителей двух пограничных ведомств, на которой обсуждались вопросы инцидента на пункте пропуска «Александровка», когда ночью 20 марта внедорожник Jeep Cherokee пытался прорваться на белорусскую территорию.

«Публикация документов внутреннего пользования администрацией Госпогранслужбы Украины выпадает из общей концепции эффективного взаимодействия», — сказал Бычковский.

По его словам, украинская сторона явно поторопилась обнародованием информации, не учтя то, что Следственный комитет Беларуси ведет расследование уголовного дела, возбужденного в связи с инцидентом на границе.

«Расследование еще не завершено. Идет работа по установлению фактов, сбору доказательств. В этих обстоятельствах подобная игра в «прозрачность» больше похожа на попытку «опередить события», — сказал Бычковский.

Он подчеркнул, что подобные инциденты на границе несут угрозу обоюдного характера как для Беларуси, так и для Украины.

«Мы надеемся, что в интересах общей пограничной безопасности нашим украинским коллегам в дальнейшем удастся избежать проблем ненужного популизма», — сказал официальный представитель ГПК Беларуси.