И. о. гендиректора областного Фонда капремонта назначен Михаил Архипов

Напомним, в сентябре 2015 г. Андрей Чибисов был освобожден от занимаемой должности генерального директор фонда капремонта. Исполняющим обязанности назначили Сергея Тишина.

Позднее на замещение должности руководителя Фонда капремонта был объявлен конкурс, который признали несостоявшимся из-за того, что кандидаты не прошли письменное тестирование Минстроя РФ.

В пресс-службе Фонда капремонта подтвердили информацию о назначении Михаила Архипова врио гендиректора, отметив, что приказ об этом был подписан еще в феврале 2017 года.

Вместе с этим сменились и все три заместителя руководителя фонда. В настоящее время и. о. первого заместителя генерального директора — руководителя службы заказчика — Борис Оборин; заместитель генерального директора по финансам — Александр Трещев; и. о. заместителя генерального директора — руководителя экспертного департамента — Екатерина Осокина.

Как сообщили в фонде, бывший замгенерального директора — руководитель экспертного департамента Татьяна Соколова в настоящее время работает за пределами Самарской области.

Профессиональный путь Михаил Архипов начинал в Жигулевске в 2008 г., где работал сначала помощником мэра Жигулевска Александра Курылина, впоследствии пошел на повышение. Занимал несколько должностей, в том числе — первого заместителя мэра, в круг его полномочий входило и управление городским хозяйством. До прихода в фонд капремонта работал и генеральным директором ООО «СамРЭК-Эксплуатация», учредителем которого является АО «СамРЭК». Компания занимается эксплуатацией объектов теплоснабжения в муниципальных районах Самарской области.