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18:59 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: декрет «о тунеядцах» не отменен

Во время рабочей поездки в Могилев президент Александр Лукашенко отметил, что «декрет о тунеядцах», не отменен и не заморожен. Ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев вместе с экономическим обозревателем агентства Sputnik Беларусь обсудили высказывание президента.

Источник: Sputnik.by

Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» не отменялся и не приостанавливался, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан», сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее Лукашенко распорядился приостановить на 2017 год взимание социального сбора с «тунеядцев» и поручил доработать списки тех, кто должен его уплачивать. Обозреватель агентства Sputnik Беларусь напомнила, что президент изначально потребовал предоставить ему основные предложения по коррективам в декрете к 1 апреля. Елена Ольшанская также обратила внимание на то, что уже существенно расширен список граждан, которые могут быть освобождены от исполнения декрета № 3.

«Как бы ни было непопулярно: декрет № 3 я не отменял и даже не приостанавливал. Это неправильно говорят. Декрет № 3 сегодня работает. Единственное, что я потребовал, коль власть виновата была (понаправляли эти “письма счастья” кому надо и кому не надо), — приостановить выплату на этот год», — сказал Лукашенко.

Елена Ольшанская подчеркнула также, что в Министерстве труда и Министерстве по налогам и сборам идет плотная работа над декретом. Крайний срок, когда списки плательщиков должны быть уточнены — 1 октября.

Декрет «о тунеядстве» был принят в 2015 году: согласно его положениям, не участвовавшие долгое время в финансировании госрасходов граждане должны уплатить соответствующий сбор. Действие декрета вызвало в Беларуси недовольство значительной части общества, а по всей стране уже три недели проходят несанкционированные митинги против него.

Комментарии
1
Владимир *****
В Беларуси одни тунеядцы!...Работает только один Лукашенко!...за всех!
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