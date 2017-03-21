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18:43 (мск), источник: РИА Новости

На Генеральной Ассамблее ООН почтили память Виталия Чуркина

ООН, 21 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. Память постпреда России при ООН Виталия Чуркина почтили на Генеральной Ассамблее ООН. Памятное заседание представители государств-членов всемирной организации начали с минуты молчания.

Источник: AP 2017

Генассамблея во вторник провела специальное заседание в память о скончавшемся 20 февраля постоянном представителе России. На заседании выступили президент ГА ООН Питер Томсон, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, заместитель постпреда США (как страны, принимающей штаб-квартиру ООН) Мишель Сиссон, председатель Совета Безопасности ООН в марте — посол Великобритании Мэттью Райкрофт, исполняющий обязанности постпреда РФ Петр Ильичев, а также представители пяти региональных групп — африканских государств, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, государств Латинской Америки, восточноевропейских государств, западноеврпейских государств.

Открывая заседание, члены ГА ООН почтили память Виталия Чуркина минутой молчания. Генсек ООН назвал российского постпреда «единственным в своем роде выдающимся диаломатом, человеком многих талантов и интересов и личностью, дружба которого коснулась многих из нас». Гутерреш, который возглавил ООН 1 января этого года, отметил, что «быстро понял поразительные дипломатические умения» российского представителя.

«Покойся с миром, земля тебе пухом», — сказал Гутерреш по-русски.

«Сегодня ровно месяц, как состоялась первая встреча Совета Безопасности ООН без Виталия Чуркина. Его отсутствие за столом Совета мы все еще ощущаем», — поделился постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.

На заседании ГА присутствовали посол РФ в США Сергей Кисляк, а также вдова Виталия Чуркина Ирина и их сын Максим.

Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля в Москве.

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