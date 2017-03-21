На Генеральной Ассамблее ООН почтили память Виталия Чуркина

Открывая заседание, члены ГА ООН почтили память Виталия Чуркина минутой молчания. Генсек ООН назвал российского постпреда «единственным в своем роде выдающимся диаломатом, человеком многих талантов и интересов и личностью, дружба которого коснулась многих из нас». Гутерреш, который возглавил ООН 1 января этого года, отметил, что «быстро понял поразительные дипломатические умения» российского представителя.

Генассамблея во вторник провела специальное заседание в память о скончавшемся 20 февраля постоянном представителе России. На заседании выступили президент ГА ООН Питер Томсон, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, заместитель постпреда США (как страны, принимающей штаб-квартиру ООН) Мишель Сиссон, председатель Совета Безопасности ООН в марте — посол Великобритании Мэттью Райкрофт, исполняющий обязанности постпреда РФ Петр Ильичев, а также представители пяти региональных групп — африканских государств, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, государств Латинской Америки, восточноевропейских государств, западноеврпейских государств.

«Покойся с миром, земля тебе пухом», — сказал Гутерреш по-русски.

«Сегодня ровно месяц, как состоялась первая встреча Совета Безопасности ООН без Виталия Чуркина. Его отсутствие за столом Совета мы все еще ощущаем», — поделился постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.

На заседании ГА присутствовали посол РФ в США Сергей Кисляк, а также вдова Виталия Чуркина Ирина и их сын Максим.