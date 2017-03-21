На Генеральной Ассамблее ООН почтили память Виталия Чуркина
ООН, 21 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. Память постпреда России при ООН Виталия Чуркина почтили на Генеральной Ассамблее ООН. Памятное заседание представители
ООН, 21 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. Память постпреда России при ООН Виталия Чуркина почтили на Генеральной Ассамблее ООН. Памятное заседание представители
Генассамблея во вторник провела специальное заседание в память о скончавшемся 20 февраля постоянном представителе России. На заседании выступили президент ГА ООН Питер Томсон, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, заместитель постпреда США (как страны, принимающей
Открывая заседание, члены ГА ООН почтили память Виталия Чуркина минутой молчания. Генсек ООН назвал российского постпреда «единственным в своем роде выдающимся диаломатом, человеком многих талантов и интересов и личностью, дружба которого коснулась многих из нас». Гутерреш, который возглавил ООН 1 января этого года, отметил, что «быстро понял поразительные дипломатические умения» российского представителя.
«Покойся с миром, земля тебе пухом», — сказал Гутерреш по-русски.
«Сегодня ровно месяц, как состоялась первая встреча Совета Безопасности ООН без Виталия Чуркина. Его отсутствие за столом Совета мы все еще ощущаем», — поделился постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.
На заседании ГА присутствовали посол РФ в США Сергей Кисляк, а также вдова Виталия Чуркина Ирина и их сын Максим.
Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в