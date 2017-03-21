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19:34 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Власти США рассмотрят незаконную деятельность украинских политиков — СМИ

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Подкомитет Палаты представителей США по иностранным делам, занимающийся вопросами Европы, Евразии и возникающих угроз, назначил слушание по рассмотрению теневой деятельности ряда украинских политиков и лиц, влияющих на принятие решений в местном бизнесе, сообщает американское издание PRNewsChannel.

Источник: "РИА Новости" Украина

Как отмечается, данный подкомитет возглавляет конгрессмен Дейна Рорабейкер, ставший «ключевым голосом» в вопросе коррупции в Украине.

«Эти деловые и политические инсайдеры были обвинены в многочисленном получении незаконных доходов. Среди них Валерия Гонтарева, Игорь Кононенко, Александр Грановский, Виталий Хомутинник, Александр и Сергей Буряк, Анатолий Матиос, Сергей Курченко, Игорь Кононенко, Сергей Алексеев, Василий Бурба, Валерий Кондратюк, Сергей Березенко, Максим Бурбак, Виталий Найда, Анатолий Матиос и Борис Тимонькин», — пишет издание.

«Конгресс должен рассмотреть вопрос о создании специального комитета по расследованию финансовых преступлений должностных лиц украинского правительства», — пишет автор материала Чэд Бэннон. По его мнению, Администрация президента США Дональда Трампа также должна составить список коррумпированных украинских политиков, предложить корректирующие меры и возможный список санкций.

«Рассматривая отношения Америки с Европой и болезненное положение Европейского Союза, администрация Трампа и Конгресс США должны учитывать последствия превращения Украины в крупную дестабилизирующую силу в Европе, когда бизнес-элита напоминает военачальников, а украинские политики отказываются от своих обязанностей в качестве госслужащих в пользу получения краткосрочной прибыли», — говорится в материале.

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