Власти США рассмотрят незаконную деятельность украинских политиков — СМИ

Как отмечается, данный подкомитет возглавляет конгрессмен Дейна Рорабейкер, ставший «ключевым голосом» в вопросе коррупции в Украине.

«Эти деловые и политические инсайдеры были обвинены в многочисленном получении незаконных доходов. Среди них Валерия Гонтарева, Игорь Кононенко, Александр Грановский, Виталий Хомутинник, Александр и Сергей Буряк, Анатолий Матиос, Сергей Курченко, Игорь Кононенко, Сергей Алексеев, Василий Бурба, Валерий Кондратюк, Сергей Березенко, Максим Бурбак, Виталий Найда, Анатолий Матиос и Борис Тимонькин», — пишет издание.

«Конгресс должен рассмотреть вопрос о создании специального комитета по расследованию финансовых преступлений должностных лиц украинского правительства», — пишет автор материала Чэд Бэннон. По его мнению, Администрация президента США Дональда Трампа также должна составить список коррумпированных украинских политиков, предложить корректирующие меры и возможный список санкций.