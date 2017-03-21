Иск о вмешательстве РФ в президентские выборы отклонен в США

Как следует из материалов дела, исковое заявление было подано жителем штата Парманандом Бехарри, который настаивает на том, что в ходе выборов была нарушена Конституция США. В качестве ответчика был заявлен Конгресс в лице спикера нижней палаты парламента Пола Райана и Джо Байдена, который около 36 лет был сенатором от штата Делавэр.

По утверждению Бехарри, итоги выборов должны быть аннулированы, поскольку на граждан США якобы оказывалось влияние в том числе через СМИ.

Суд отклонил иск, отметив, что сделанные заявления недостаточно обоснованы.