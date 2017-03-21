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20:01 (мск), источник: РАПСИ

Иск о вмешательстве РФ в президентские выборы отклонен в США

МОСКВА, 21 мар — РАПСИ. Федеральный суд штата Южная Каролина оставил без рассмотрения иск с требованием аннулировать результаты президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп, на том основании, что на итоги могло повлиять вмешательство со стороны России.

Источник: Reuters

Как следует из материалов дела, исковое заявление было подано жителем штата Парманандом Бехарри, который настаивает на том, что в ходе выборов была нарушена Конституция США. В качестве ответчика был заявлен Конгресс в лице спикера нижней палаты парламента Пола Райана и Джо Байдена, который около 36 лет был сенатором от штата Делавэр.

По утверждению Бехарри, итоги выборов должны быть аннулированы, поскольку на граждан США якобы оказывалось влияние в том числе через СМИ.

Суд отклонил иск, отметив, что сделанные заявления недостаточно обоснованы.

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Между тем Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит расследование в связи с подозрениями, что Москва могла вмешаться в предвыборные процессы в США. В минувший понедельник в Конгрессе прошли публичные слушания по этому вопросу, на которых выступили директор ФБР Джеймс Коми и директор Агентства национальной безопасности Майкл Роджерс.

По словам конгрессмена Девина Нуньеса, в ходе слушаний будут рассматриваться три принципиальные проблемы: что конкретно могла предпринять Россия в ходе предвыборной гонки, возможная слежка за штабом Трампа со стороны администрации Обамы и источники утечек информации в СМИ.

Кремль считает эти слушания в Конгрессе внутренним делом США, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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