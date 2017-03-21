В ANRE не видят причин для роста тарифов

«На сегодняшний день в действующие тарифы заложена возможность погашения исторических задолженностей перед операторами рынка, и поэтому в настоящее время компании вошли в нормальный режим работы, не генерируя убытков от текущей деятельности», — сказал в парламенте во вторник директор ANRE Серджиу Чебану.

Руководитель ANRE акцентировал внимание на том, что ситуация в последнее время стабилизировалась и у операторов рынка энергетических услуг появилась возможность направлять часть средств на инвестиции, призванные повышать качество предоставляемых услуг.

«Необходимо признать, что был трудный период, но сейчас мы пришли к такому тренду развития, который демонстрирует стабилизацию сектора и более комфортные условия для работы компаний», — отметил Чебану.