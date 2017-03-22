Союз архитекторов выдвинул трех кандидатов на пост главного архитектора Воронежа

Воронежское отделение Союза архитекторов России выдвинуло трех кандидатов на пост руководителя управления главного архитектора Воронежа (УГА). Закрытое голосование актива организации прошло в среду, 15 марта.

Соискатели в ходе открытой дискуссии представили тезисы программ для участия в конкурсе на замещение должности главного архитектора. Наибольшее количество баллов — 24 — набрал автор концепции реновации типографии «Коммуны» Константин Кузнецов. У архитектора Зеленого театра в Центральном парке Воронежа Романа Пупавцева — 19 баллов, шесть баллов набрал победитель регионального архитектурного конкурса «Зодчество VRN» в 2016 году Константин Подвязкин.

О приеме документов от претендентов на пост главного архитектора Воронежа администрация Воронежа объявила 1 марта. Прием документов продлится до 22 марта. В условиях конкурса оговаривается, что на должность смогут претендовать соискатели с высшим образованием, опытом муниципальной службы (не менее трех лет) или стажем работы по специальности (не менее четырех лет).

Предыдущий руководитель управления главного архитектора Антон Шевелев ушел в отставку 26 января после того, как следователи заподозрили его в получении взяток. Место главного архитектора Воронежа в качестве исполняющей обязанности заняла замруководителя управления Светлана Огнева.

Губернатор Алексей Гордеев рекомендовал мэрии выбрать нового главного архитектора Воронежа по конкурсу. Глава регионального управления архитектуры и градостроительства Марина Ракова отмечала, что единого мнения о кандидатуре на этот пост у профессионального сообщества пока нет.

Контекст

Антон Шевелев подал в отставку после возбуждения уголовного дела о взяточничестве. Как заявляли в СКР, главный архитектор Воронежа получил 500 тыс. рублей от директора «воронежской организации» за совершение действий в интересах фирмы. Ленинский райсуд Воронежа отправил Шевелева под домашний арест до 23 марта.