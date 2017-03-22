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09:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Союз архитекторов выдвинул трех кандидатов на пост главного архитектора Воронежа

Предыдущий руководитель управления главного архитектора Антон Шевелев ушел в отставку 26 января после того, как следователи заподозрили его в получении взяток.

Воронежское отделение Союза архитекторов России выдвинуло трех кандидатов на пост руководителя управления главного архитектора Воронежа (УГА). Закрытое голосование актива организации прошло в среду, 15 марта.

Соискатели в ходе открытой дискуссии представили тезисы программ для участия в конкурсе на замещение должности главного архитектора. Наибольшее количество баллов — 24 — набрал автор концепции реновации типографии «Коммуны» Константин Кузнецов. У архитектора Зеленого театра в Центральном парке Воронежа Романа Пупавцева — 19 баллов, шесть баллов набрал победитель регионального архитектурного конкурса «Зодчество VRN» в 2016 году Константин Подвязкин.

О приеме документов от претендентов на пост главного архитектора Воронежа администрация Воронежа объявила 1 марта. Прием документов продлится до 22 марта. В условиях конкурса оговаривается, что на должность смогут претендовать соискатели с высшим образованием, опытом муниципальной службы (не менее трех лет) или стажем работы по специальности (не менее четырех лет).

Предыдущий руководитель управления главного архитектора Антон Шевелев ушел в отставку 26 января после того, как следователи заподозрили его в получении взяток. Место главного архитектора Воронежа в качестве исполняющей обязанности заняла замруководителя управления Светлана Огнева.

Губернатор Алексей Гордеев рекомендовал мэрии выбрать нового главного архитектора Воронежа по конкурсу. Глава регионального управления архитектуры и градостроительства Марина Ракова отмечала, что единого мнения о кандидатуре на этот пост у профессионального сообщества пока нет.

Контекст

Антон Шевелев подал в отставку после возбуждения уголовного дела о взяточничестве. Как заявляли в СКР, главный архитектор Воронежа получил 500 тыс. рублей от директора «воронежской организации» за совершение действий в интересах фирмы. Ленинский райсуд Воронежа отправил Шевелева под домашний арест до 23 марта.

Еще до того, как силовики объявили о возбуждении дела в отношении главы УГА, губернатор Алексей Гордеев публично раскритиковал работу Антона Шевелева и всего строительного блока мэрии. Поводом стало строительство кафе рядом с вокзалом «Воронеж-1». Мэр Александр Гусев заявил о реформировании строительного блока. После увольнения Шевелева пост покинул и руководитель городского управления строительной политики Виктор Владимиров, а вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин лишился полномочий.

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