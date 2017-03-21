Лукашенко рассказал о боевиках-провокаторах и бандитском оружии

С конца февраля в Минске, областных и районных городах проходят акции протеста против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». В организации акций активно участвуют представители и активисты белорусской оппозиции. Во время последних несанкционированных «маршей нетунеядцев» были задержаны многие из них, а также представители анархистских организаций, у которых правоохранители изъяли ножи и кастеты.

Очередная акция оппозиции объявлена на 25 марта, на 26 марта оппозиционные активисты созывают людей в областных и районных городах.

За чьи деньги готовят «мордобой и кровь»

Впервые тема иностранного спонсирования действий белорусской оппозиции была затронута в телесюжете канала «Беларусь 1». В сюжете «Звонок другу» канал представил отрывки записей телефонных переговоров оппозиционного лидера Николая Статкевича и украинского бизнесмена Александра Сманцера, который, по неофициальным источникам, имеет связи с криминальными структурами. Из этих разговоров было понятно, что белорусский оппозиционер отчитывается перед иностранным спонсором о том, что сделано на переданные деньги.

Примечательно, что несколько дней назад Лукашенко, вновь высказываясь на тему оппозиции, затронул и Статкевича, который уже отбыл наказание по уголовному делу о «площади». Президент подчеркнул, что если провокации продолжатся, те, кто вышел из тюрьмы, могут туда вернуться.

В нынешний вторник Лукашенко вновь говорил с могилевчанами о том, что западные спонсоры, финансирующие оппозицию в Беларуси, готовы давать деньги в первую очередь при условии организации беспорядков.

«Нужен мордобой, кровь», — сказал Лукашенко. По его мнению, цель оппозиции — взбунтовать страну, разрушить власть и убрать президента, а причины — якобы глава государства не дает делить республику, «прикарманивать» заводы и вводить частную собственность на землю.

Лукашенко также вспомнил о своей недавней встрече с главным редактором оппозиционной газеты «Народная воля» Иосифом Середичем, который предложил сесть за общий стол с оппозицией и обсудить те или иные вопросы. В данной связи глава государства заметил, что активизация оппозиционных структур в Беларуси произошла в том числе после этого разговора.

Президент подчеркнул, что он в принципе не отвергает идею диалога с оппозиционно настроенной частью белорусского общества, но настаивает на том, что на таком круглом столе должны присутствовать представители патриотичной оппозиции, которая любит свой народ и страну. «Я поставил условия. И это взорвало эту оппозиционную клоаку. Те, кто наверху, поняли, что к президенту они не попадут, а за стол сядут другие», — объяснил Лукашенко.

Десятки боевиков в лесах под Бобруйском

Президент также сообщил, что в Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков.

«Как показала действительность, они не спали, они потихоньку готовились на случай, выбирали момент. Они не только не спали. Мы уже несколько десятков задержали — не тех, что в автобусах, анархистов с масками, — которые тренировались в лагерях с оружием», — заявил Лукашенко.

Он также назвал территориальное расположение этих лагерей: один был в районе Осиповичей и Бобруйска, остальные — в Украине. Кроме того, по словам главы государства, боевики тренировались «в Литве или в Польше». При этом Лукашенко уточнил, что не будет утверждать, где именно, «но где-то там».

Глава государства добавил, что финансирование этой деятельности велось из-за рубежа, и впоследствии общественности будет представлена более широкая информация о данном факте.

По словам президента, о существовании подобных планов белорусские правоохранители узнали от граждан страны, проживающих за рубежом. «Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться», — сказал Лукашенко. По словам президента, теперь предстоит детально разобраться, откуда поступали деньги, кто занимался подготовкой боевиков, из каких стран приехали соответствующие люди.

О бандитском оружии

Стоит вспомнить, что буквально накануне, в ночь на понедельник, 20 марта, в районе пункта пропуска «Александровка» на белорусско-украинской границе произошло ЧП: неизвестные на автомобиле Jeep попытались прорваться через ПП. Как позднее было установлено, в машине были самодельная бомба, гранаты и пистолет с патронами.

Для задержания нарушителей пограничники применили табельное оружие. Авто удалось остановить недалеко от населенного пункта Габрилеевка (Наровлянский район, Гомельская область). В данной связи Лукашенко поручил провести расследование и доложить ему о результатах.

Во вторник президент вновь затронул этот случай и отметил, что попытки нелегального ввоза на территорию Беларуси оружия и боеприпасов не единичны.

«Это не единичный случай, не в этом только году. Они постоянно то пистолеты, то пулеметы, то гранаты завозят внутрь Беларуси. Я посмотрел этот сюжет — там не все показали. Меня насторожило, что обнаружен автомат без номера», — сказал президент.

По словам Лукашенко, речь идет об оружии, которое было произведено подпольно. «Это бандитское оружие. Это меня больше всего настораживает», — подчеркнул он.

При этом белорусский лидер отметил, что в последнее время попытки нелегального перемещения опасных грузов через границу участились.

«Я за свои годы не помню такой ночи, чтобы было пять крупных происшествий», — сказал глава государства.