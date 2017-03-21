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21:50 (мск), источник: Sputnik.md

Сколько получают президент, депутаты и члены правительства Молдовы

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Кто в Молдове получает самые большие зарплаты: министерство труда, социальной защиты и семьи Молдовы опубликовало информацию о том, какую зарплату получают первые лица республики.

Источник: Sputnik.md

Самый большой заработок у президента Молдовы — 12 тысяч 960 леев (примерно 658 долларов). У председателя парламента республики и премьер-министра получки составляют 11 тысяч 880 леев (603 доллара). Зарплата одного депутата или министра достигает 9 тысяч 585 леев (чуть больше 480 долларов).

Согласно данным Национального бюро статистики, средняя заработная плата в Молдове по итогам 2016 года достигла 5 тысяч 84 лея (258 долларов).

Самый низкий показатель зарплаты оказался у работников сферы искусства, отдыха и развлечений — 3 тысячи 399 леев (172 доллара).

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