Сколько получают президент, депутаты и члены правительства Молдовы

Самый большой заработок у президента Молдовы — 12 тысяч 960 леев (примерно 658 долларов). У председателя парламента республики и премьер-министра получки составляют 11 тысяч 880 леев (603 доллара). Зарплата одного депутата или министра достигает 9 тысяч 585 леев (чуть больше 480 долларов).

Согласно данным Национального бюро статистики, средняя заработная плата в Молдове по итогам 2016 года достигла 5 тысяч 84 лея (258 долларов).

Самый низкий показатель зарплаты оказался у работников сферы искусства, отдыха и развлечений — 3 тысячи 399 леев (172 доллара).