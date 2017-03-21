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21:27 (мск), источник: Sputnik.by

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о подготовке боевиков

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел Литвы хотело бы слышать обоснованные заявления о том, что на территории страны ведется подготовка боевиков для дестабилизации обстановки внутри Беларуси, сказал во вторник глава литовского ведомства Линас Линкявичус, сообщило издание «Литовский курьер» со ссылкой на агентство BNS.

Источник: Reuters

Во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения могилевского предприятия «Короноспан» поднял тему деятельности оппозиции в Беларуси, в частности, заявив, что в стране задержаны два десятка боевиков, которые готовили в вооруженные провокации. Глава государства не утверждал, что лагеря были именно в Литовской республике: сказав «где-то там» — в Польше или Литве.

«Хотелось бы слышать от главы государства (Лукашенко — Sputnik) обоснованные заявления», — сказал Линкявичус.

Глава литовского МИД также подчеркнул, что при отсутствии каких-либо фактических доказательств с белорусской стороны подобные заявления можно считать беспочвенными.

Линкявичус призвал руководство Беларуси не искать врагов в соседних государствах, так как это может повлиять на состояние политических отношений между странами.

Ранее Лукашенко отметил, что белорусской общественности по факту задержания боевиков, которые тренировались в районе Бобруйска и Осиповичей, будет представлена расширенная информация.

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