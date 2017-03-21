МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о подготовке боевиков

Во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения могилевского предприятия «Короноспан» поднял тему деятельности оппозиции в Беларуси, в частности, заявив, что в стране задержаны два десятка боевиков, которые готовили в вооруженные провокации. Глава государства не утверждал, что лагеря были именно в Литовской республике: сказав «где-то там» — в Польше или Литве.

«Хотелось бы слышать от главы государства (Лукашенко — Sputnik) обоснованные заявления», — сказал Линкявичус.

Глава литовского МИД также подчеркнул, что при отсутствии каких-либо фактических доказательств с белорусской стороны подобные заявления можно считать беспочвенными.

Линкявичус призвал руководство Беларуси не искать врагов в соседних государствах, так как это может повлиять на состояние политических отношений между странами.

Ранее Лукашенко отметил, что белорусской общественности по факту задержания боевиков, которые тренировались в районе Бобруйска и Осиповичей, будет представлена расширенная информация.