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07:39 (мск), источник: ИА REGNUM

Скандал в парламенте: свердловский депутат заявил о «подставе»

Армен Карапетян считает незаконным решение мандатной комиссии Заксобрания.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Армен Карапетян снова оказался в центре скандала. 21 марта на заседании парламента он заявил о том, что решение мандатной комиссии неправомерно, а также выступил с нелицеприятными словами в отношении председателя комиссии Алексея Коробейникова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 10 на 11 декабря автомобиль, в котором ехал депутат, остановили сотрудники ГИБДД. Они предположили, что он был за рулём, будучи пьяным. Карапетян, избранный в сентябре 2016 года от «Справедливой России», отказался от медицинского освидетельствования, а вместо водительского удостоверения показал силовикам депутатские «корочки».

Кроме того, ему удалось покинуть автомобиль и пересесть на заднее сидение машины сопровождения. Но всё это не помогло уйти от внимания силовиков. Гражданина Карапетяна доставили в участок и составили административный протокол.

А затем был суд, который лишил Карапетяна права управлять автомобилем на один год и семь месяцев и оштрафовал на 30 тыс. рублей. Депутат не стал оспаривать это решение. В середине марта мандатная комиссия свердловского Заксобрания посчитала, что действия Карапетяна достойны осуждения.

Сегодня в конце заседания Заксобрания в зале разгорелась словесная перепалка. Карапетян назвал инцидент в декабре подставой, а решение мандатной комиссии незаконным. По его словам, от граждан в комиссию поступило два обращения с просьбой рассмотреть его дело, и оба они были написаны «как под копирку». Также депутат заявил, что не был на заседании комиссии из-за того, что его слишком поздно проинформировали о времени и месте обсуждения.

А затем он разразился нелицеприятными словами в адрес руководителя комиссии, единоросса Алексея Коробейникова. На фоне затянувшейся ругани и скандала председатель Заксобрания Людмила Бабушкина спешно закрыла заседание.

Касаясь объяснения Карапетяном причин отсутствия на заседании мандатной комиссии, можно напомнить, что на обоих заседаниях судов по его административному делу он также отсутствовал. Первое из-за неявки было отложено. Но во второй раз судья решил не дожидаться явки депутата и вынес решение.

Кроме того, в мандатной комиссии Заксобрания находится не только Коробейников. Всего там значится три единоросса и по одному представителю КПРФ и ЛДПР.

Между тем стоит отметить, что некоторые депутаты вступились за своего опального коллегу. При этом к Коробейникову есть претензии не только у Карапетяна. Некоторые общественники полагают, что председатель мандатной комиссии якобы может иметь отношение к некоммерческим организациям, которые получали из бюджета субсидии на реализацию определённых проектов, но сами проекты либо были реализованы частично, либо совсем не воплотились в реальные дела. Об этом в 2016 году сообщали некоторые свердловские СМИ. Впрочем, публикации в основном опирались на слухи, а веских доказательств собрать так и не удалось.

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