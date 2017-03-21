Пограничный вопрос: Рогозин и Красносельский встретились в Москве

Как отметила пресс-служба лидера Приднестровья, встреча состоялась в Москве. Стороны обсудили также инициативу Кишинева и Киева по созданию совместного таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска «Кучурган».

В частности, Вадим Красносельский озвучил позицию Тирасполя, которая заключается в необходимости отказа от такого подхода.

Он выразил уверенность, что усилия Российской Федерации, как страны-гаранта и посредника в переговорном процессе, будут способствовать организации дискуссии по указанной проблеме в рамках «Постоянного совещания в формате «5+2».

Встреча прошла в дружеской атмосфере. Об этом свидетельствует сообщение Рогозина на страничке в социальной сети Facebook.