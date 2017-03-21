Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Михеева показала «Смурфиков» звездам и их детям
Названа самая счастливая страна в мире
В России поменяют расчет квартплаты
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Украинские "Ведьмы" прибыли в Донбасс - СМИ
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
СМИ: евродепутат рассказал, что его впечатлило в российском Крыму
РФ о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
12Первая женщина в космосе
10Фестиваль весны в Индии
8Тайский День слона
22:36 (мск), источник: Sputnik.md

Пограничный вопрос: Рогозин и Красносельский встретились в Москве

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Cпециальный представитель президента России по Приднестровью, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин обсудил во вторник с лидером непризнанной ПМР Вадимом Красносельским вопросы, связанные с перспективой дальнейшего сотрудничества в торгово-экономической и социально-гуманитарной сфере.

Источник: Sputnik.md

Как отметила пресс-служба лидера Приднестровья, встреча состоялась в Москве. Стороны обсудили также инициативу Кишинева и Киева по созданию совместного таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска «Кучурган».

В частности, Вадим Красносельский озвучил позицию Тирасполя, которая заключается в необходимости отказа от такого подхода.

Он выразил уверенность, что усилия Российской Федерации, как страны-гаранта и посредника в переговорном процессе, будут способствовать организации дискуссии по указанной проблеме в рамках «Постоянного совещания в формате «5+2».

Встреча прошла в дружеской атмосфере. Об этом свидетельствует сообщение Рогозина на страничке в социальной сети Facebook.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выбрал Москву, а не НАТО
Греф спрогнозировал крепкий рубль
Голодец попросила Путина повысить МРОТ
В КНДР прокомментировали санкционные планы США
Путин призвал избавить россиян от хамства в поликлиниках
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
В России предложили ввести летом длинный обеденный перерыв
Глава МВД Франции подал в отставку из-за скандала с дочерьми
Спорт
8 команд, которые могут сенсационно отобраться на ЧМ-2018 Азербайджан, Панама, Буркина-Фасо и другие команды, которые всерьёз претендуют на то, чтобы приехать в Россию в качестве участниц ЧМ-2018
Авто
В США придумали идеальный внедорожник для городских пробок (видео) Специальные механизмы приподнимают кузов автомобиля почти на высоту почти в 3 метра, позволяя, таким образом, беспрепятственно объезжать дорожную пробку
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь