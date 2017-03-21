Пограничный вопрос: Рогозин и Красносельский встретились в Москве
КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Cпециальный представитель президента России по Приднестровью,
КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Cпециальный представитель президента России по Приднестровью,
Как отметила
В частности, Вадим Красносельский озвучил позицию Тирасполя, которая заключается в необходимости отказа от такого подхода.
Он выразил уверенность, что усилия Российской Федерации, как
Встреча прошла в дружеской атмосфере. Об этом свидетельствует сообщение Рогозина на страничке в социальной сети Facebook.