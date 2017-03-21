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23:23 (мск), источник: РБК

В КНДР прокомментировали планы США ввести против страны новые санкции

В Северной Корее не боятся планов США о принятии нового пакета санкций, который якобы направлен на то, чтобы отрезать КНДР от мировой финансовой системы, и продолжат «ускорение» своих ядерных и ракетных программ.

Источник: AP 2017

Об этом Reuters заявил заместитель представителя Северной Кореи в ООН в Женеве Чо Мен Нам.

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Ранее, 21 марта, источники Reuters сообщили о подготовке Вашингтоном санкций против Северной Кореи, которые, по их словам, в этот раз затронут банки и финансовые учреждения. Введение подобных мер, как уточняли собеседники агентства, позволит отрезать предприятия, ведущие торговлю с КНДР, от мировой финансовой системы.

«Я думаю, что это связано с визитом госсекретаря (США Рекса Тиллерсона) в Японию, Южную Корею и Китай», — прокомментировал эти сообщения Чо Мен Нам, также отметив, что в КНДР, конечно, «не боятся подобных действий».

Также Северную Корею, по словам представителя дипмиссии КНДР в ООН, «не испугают даже запрет на систему международных сделок или глобальную финансовую систему». «Такие вещи являются частью их (американской) системы, которая не имеет (для нас) никакого значения», — пояснил собеседник Reuters.

Существующие в настоящий момент санкции в отношении Пхеньяна он назвал «отвратительными и бесчеловечными», а также напомнил, что Северная Корея отвергает утверждения Вашингтона и Сеула о том, что проводимые США и Южной Кореей военные учения являются оборонительными.

«В свете того, что в совместных учениях принимают участие такие могущественные вооруженные силы, у нас нет другого выбора, кроме как продолжать наше полное ускорение ядерных и ракетных программ», — заявил он, подчеркнув, что это происходит «именно из-за этих враждебных действий со стороны Соединенных Штатов и Южной Кореи».

«Могу точно сказать, что межконтинентальные баллистические ракеты КНДР будут запущены в любое время и в любом месте по решению нашего верховного руководства», — заключил Чо Мен Нам.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Прям речи , кк с передач Кисилёва , Соловьёва и подобных .
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