СМИ узнали о получении Фийоном $50 тыс. за организацию встречи с Путиным

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, пользуясь своим прежним опытом работы премьер-министром страны, за деньги организовал встречи ливанского миллиардера с президентом России Владимиром Путиным и гендиректором Total Патриком Пуянне. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на еженедельник Le Canard enchaîné.

По информации издания, обе встречи состоялись в Санкт-Петербурге во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне 2015 года

По информации издания, обе встречи состоялись в Санкт-Петербурге во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне 2015 года

По информации газеты, принадлежащая Фийону консалтинговая компания 2 °F Conseil в начале 2015 года подписала контракт с Future Pipe Industries — трубопроводным гигантом — под руководством ливанского миллиардера Фуада Махзуми. Согласно контракту, Фийон как бывший премьер-министр страны должен был организовать миллиардеру встречи с главами государств и бизнеса.

В частности, как пишет издание, Фийон за $50 тыс. помог устроить Махзуами встречу с Путиным на ПМЭФ-2015. Там же состоялась встреча ливанского миллиардера с главой Total.

Фийон был премьером Франции при президенте Николя Саркози. Пост главы правительства он занимал с 2007 по 2012 год.

Популярный французский еженедельник Le Canard enchaîné в свое время опубликовал первый «компромат» на Фийона, который вылился в уголовное дело. Речь идет о подозрениях в фиктивном трудоустройстве супруги Фийона. Le Figaro добавляет, что данное дело в отношении Фийона может пополниться новым обвинением в «мошенничестве при отягчающих обстоятельствах» и «подлоге с использованием фиктивных документов».

Прокуратура Франции начала официальное расследование в отношении Фийона в середине марта. Кандидата в президенты подозревают в том, что он, будучи депутатом французского парламента, фиктивно устроил супругу своим помощником. На фоне происходящих событий Фийон отказался снимать свою кандидатуру с выборов и продолжает участие в президентской гонке.