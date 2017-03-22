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10:03 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о получении Фийоном $50 тыс. за организацию встречи с Путиным

Франсуа Фийона заподозрили в получении $50 тыс. за организацию встречи ливанского миллиардера c Владимиром Путиным. По информации Le Canard enchaîné, встреча состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Источник: РИА "Новости"

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, пользуясь своим прежним опытом работы премьер-министром страны, за деньги организовал встречи ливанского миллиардера с президентом России Владимиром Путиным и гендиректором Total Патриком Пуянне. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на еженедельник Le Canard enchaîné.

По информации издания, обе встречи состоялись в Санкт-Петербурге во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне 2015 года

По информации газеты, принадлежащая Фийону консалтинговая компания 2 °F Conseil в начале 2015 года подписала контракт с Future Pipe Industries — трубопроводным гигантом — под руководством ливанского миллиардера Фуада Махзуми. Согласно контракту, Фийон как бывший премьер-министр страны должен был организовать миллиардеру встречи с главами государств и бизнеса.

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В частности, как пишет издание, Фийон за $50 тыс. помог устроить Махзуами встречу с Путиным на ПМЭФ-2015. Там же состоялась встреча ливанского миллиардера с главой Total.

Фийон был премьером Франции при президенте Николя Саркози. Пост главы правительства он занимал с 2007 по 2012 год.

Популярный французский еженедельник Le Canard enchaîné в свое время опубликовал первый «компромат» на Фийона, который вылился в уголовное дело. Речь идет о подозрениях в фиктивном трудоустройстве супруги Фийона. Le Figaro добавляет, что данное дело в отношении Фийона может пополниться новым обвинением в «мошенничестве при отягчающих обстоятельствах» и «подлоге с использованием фиктивных документов».

Прокуратура Франции начала официальное расследование в отношении Фийона в середине марта. Кандидата в президенты подозревают в том, что он, будучи депутатом французского парламента, фиктивно устроил супругу своим помощником. На фоне происходящих событий Фийон отказался снимать свою кандидатуру с выборов и продолжает участие в президентской гонке.

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Комментарии
4
pikalor
И недорага
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Сергей Саморуков
Чуть о Ливане ... Там бесплатно вода и электричество . Если в семье единственный сын ( при этом хоть десяток дочерей) , то в армию не призывают . Пенсий нет .
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нет
Очередная помойка в духе РБК. Жаль французский не знаю, не проверить оригинал. Ну да ландо, будем полагать, что это не вольный перевод, как было со статьей Рейтерс) Сначала про организацию встреч на экономическом форуме, который для этого и проводится. А потом дело о непотоизме, по которому начато расследование. Ну чтобы стадо решило, что организация встреч тоже что то негативное) Дешевая манипуляция, ждем кто на нее попадется)
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