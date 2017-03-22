Тиллерсон призвал сенат ратифицировать членство Черногории в НАТО

Сенаторы-республиканцы Майк Ли и Рэнд Пол выступили против быстрого формального голосования по данному вопросу. Пол заявил, что принятие Черногории означает новые финансовые обязательства США при большом долге. Влиятельный сенатор Джон Маккейн, глава оборонного комитета сената, заявил что его коллега Пол «работает на Владимира Путина». В ответ Пол сказал, что 80-летний Маккейн «слегка свихнулся» и «уже не в расцвете сил».

Членство Черногории в НАТО уже одобрено комитетом по международным делам сената.

Черногория, как ожидается, может уже в 2017 году стать членом НАТО. Власти страны планируют решение о членстве в альянсе принимать не на референдуме, а провести его через парламент, избранный по итогам выборов в октябре 2016 года.