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01:53 (мск), источник: Интерфакс

США начали расследование авиаудара в Сирии после сообщения о гибели 42 человек

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Американские военные начали официальное расследование удара военной авиации на севере Сирии после того, как местные жители сообщили о гибели более 40 человек, передает телеканал CNN со ссылкой на двух представителей Минобороны США.

Источник: Reuters

«Следствие попытается установить более точно, что именно произошло», — рассказали телеканалу источники. По их данным, расследование было инициировано Объединённым командованием специальных операций, которое проводило миссию.

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«Расследование в конечном итоге будет рассмотрено главой Центрального командования США, генералом Джозефом Вотелом, который курирует все военные операции в регионе. Вотел может либо принять результаты (расследования — ИФ), либо отправить их для дальнейшего рассмотрения военно-правовыми органами», — отметили представители Минобороны США.

Они добавили, что это не уголовное расследование, но оно позволяет назначить следователя, который имеет возможность опросить военнослужащих и пересмотреть засекреченные материалы, чтобы определить, были ли убиты мирные жители.

Официальный представитель Пентагона США Джефф Дэвис заявил, что авиация США нанесла удары не по мечети на севере Сирии, а по расположенному неподалеку зданию, в котором находились десятки боевиков террористической группировки «Аль-Каида».

«Мечеть все еще стоит и относительно цела», — заявил он в пятницу, пообещав обнародовать фотоснимки с места происшествия.

Представитель Центрального военного командования США (Centcom) полковник Джон Томас в свою очередь заявил, что будет проведено расследование, касающееся авиаудара по мечети на севере Сирии.

Ранее в СМИ поступали сообщения об ударах военной авиации по мечети в провинции Алеппо, в результате которых погибли 42 человека.

Комментарии
2
Супер Справедливость
На другое и рассчитывать не приходится....
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Борис
Если это не уголовное расследование, то формальная процедура не влекущая за собой наказания виновных.
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