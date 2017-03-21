США начали расследование авиаудара в Сирии после сообщения о гибели 42 человек

«Следствие попытается установить более точно, что именно произошло», — рассказали телеканалу источники. По их данным, расследование было инициировано Объединённым командованием специальных операций, которое проводило миссию.

«Расследование в конечном итоге будет рассмотрено главой Центрального командования США, генералом Джозефом Вотелом, который курирует все военные операции в регионе. Вотел может либо принять результаты (расследования — ИФ), либо отправить их для дальнейшего рассмотрения военно-правовыми органами», — отметили представители Минобороны США.

Они добавили, что это не уголовное расследование, но оно позволяет назначить следователя, который имеет возможность опросить военнослужащих и пересмотреть засекреченные материалы, чтобы определить, были ли убиты мирные жители.

Официальный представитель Пентагона США Джефф Дэвис заявил, что авиация США нанесла удары не по мечети на севере Сирии, а по расположенному неподалеку зданию, в котором находились десятки боевиков террористической группировки «Аль-Каида».

«Мечеть все еще стоит и относительно цела», — заявил он в пятницу, пообещав обнародовать фотоснимки с места происшествия.

Представитель Центрального военного командования США (Centcom) полковник Джон Томас в свою очередь заявил, что будет проведено расследование, касающееся авиаудара по мечети на севере Сирии.

Ранее в СМИ поступали сообщения об ударах военной авиации по мечети в провинции Алеппо, в результате которых погибли 42 человека.