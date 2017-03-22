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07:16 (мск), источник: УНИАН

В Запорожье активисты заблокировали офис «Сбербанка» бетонными блоками

В Запорожье активисты партии «Национальный корпус» (бывший «Азов») заблокировали вход в центральное отделение «Сбербанка», сообщает 061.ua.

Источник: УНИАН

Они установили на въезде на территорию банка бетонные блоки, заблокировали цепями ворота и вывесили плакаты. Организаторы требуют от «Сбербанка России» закрыть свои отделения в Запорожье и во всей Украине. Согласно заявлениям представителей «Национального корпуса», они намерены стоять днем и ночью, пока российское финансовое учреждение окончательно не закроется.

На место подъехали сотрудники полиции. Однако, как сообщила пресс-офицер патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова, у правоохранителей нет причин арестовывать митингующих, пока они будут проводить акцию мирным путем. Если же участники блокады банка будут портить чужое имущество или нападать на сотрудников — тогда их могут привлечь к ответственности.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.

Отделения банка заблокированы активистами в нескольких украинских городах.

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