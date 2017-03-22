Локоть уволил начальника метрополитена Андрея Ксензова за финансовые нарушения

Андрей Ксензов был уволен 20 марта по инициативе работодателя. Анатолий Локоть назвал причины расторжения трудового договора — вольное распоряжение деньгами муниципального предприятия и поступающие жалобы на финансовые нарушения. Также выяснилось, что работникам новосибирского метрополитена задерживалась выплата зарплат и премий, в то время как руководство предприятия получало дополнительные выплаты.

Специальная комиссия обнаружила дополнительное вознаграждение Ксензова, не оговоренное трудовым договором.

«Основная моя претензия как работодателя — это нарушение лично руководителем финансовой дисциплины. На мой взгляд, нельзя обращаться вольно с собственной зарплатой и произвольно ее себе увеличивать. Эти надбавки не оговорены были с руководством, прежде всего со мной, как руководителем муниципалитета, до 100 тысяч в месяц. Открыто об этом говорю, не считаю необходимым это таить. Чистоплотность и принципиальность, это основное требование. Поэтому состоялся непростой разговор, и я принял решение освободить Ксензова от обязанностей», — сказал Анатолий Локоть.