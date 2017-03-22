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05:09 (мск), источник: РИА Новости

Рейтинг правительства Синдзо Абэ упал из-за скандала вокруг частной школы

ТОКИО, 22 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Рейтинг правительства премьер-министра Синдзо Абэ упал на 10 процентных пунктов, что стало самым масштабным снижением популярности правительства с 2012 года, когда кабинет министров возглавил Синдзо Абэ, свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой «Иомиури» 18−19 марта.

Источник: РИА Новости

Согласно этим данным, рейтинг правительства рухнул с 66% до 56% на фоне скандала вокруг частного образовательного учреждения «Моритомо Гакуэн». Издание напоминает, что во время так называемого первого кабинета Абэ в 2006—2007 годах его рейтинг от 70% в начале упал до 20% с лишним менее чем за год на фоне коррупционных скандалов. В результате через 366 дней после формирования премьер-министр Абэ и его правительство ушли в отставку.

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Около месяца назад в СМИ появилась информация о «Моритомо Гакуэн» в Осаке, которой в настоящее время принадлежит детский сад. Компания решила построить и собственную начальную школу, однако выяснилось, что при покупке государственной земли под школу ее цена была занижена. Кроме того, стало известно, что руководство компании злоупотребляло получением пособий от государства, завышая свои расходы на строительство. Далее обнаружилось, что на детских праздниках дети скандировали речевки, прославляющие премьер-министра Абэ и его законодательные инициативы.

Когда же выяснилось, что в детский сад дважды приезжала супруга премьера Акиэ Абэ, скандал приобрел политический контекст. Попытки доказать, что жена премьера получала за это гонорар, не увенчались успехом. Тогда была разыграна карта, что в поездке, которая считается частной, ее сопровождал государственный служащий. Однако позже стало известно, что он не получал за это командировочных, и поэтому закон нарушен не был.

Когда линия с супругой главы кабинета министров стала сходить на нет, объектом критики стала министр обороны Томоми Инада, которую упрекнули в том, что она представляла интересы «Моритомо Гакуэн» в суде 13 лет назад в качестве адвоката.

Таким образом, скандал вокруг «Моритомо Гакуэн», который, по сути, является вопросом о нечистоплотном ведении дел и сомнительной системе воспитания отдельно взятой компании, превращается в политическую проблему, которая уже привела к самому крупному падению популярности правительства.

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