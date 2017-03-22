Гендиректору АО «Труд» из Иркутска объявлена благодарность президента России

Генеральному директору АО «Труд» Сергею Томшину объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина с формулировкой «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Высокую награду руководителю компании вручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе АО «Труд».

«С момента основания АО “Труд” дорожит своей репутацией как одной из лучших дорожностроительных компаний России. Главное для наших филиалов — качество выполнения работ, вне зависимости от того, в каком регионе мы работаем, будь это Курильские острова, республика Якутия, Амурская область, Забайкальский край и другие. При этом родной для АО “Труд” была и остается Иркутская область: здесь предприятие зарегистрировано, в бюджет региона платит основную часть налогов. Столь высокая награда — очередное признание того, что практически 30 лет компания честно выполняет свою работу на благо людей», — отметил Сергей Томшин.

Государственные награды Российской Федерации и высшие награды Иркутской области получили также лучшие работники металлургической, лесной отраслей, авиастроители, работники культуры, медицины, образования.