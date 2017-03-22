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05:32 (мск), источник: РИА Новости

КНДР провела неудачный пуск ракеты

ТОКИО, 22 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Северная Корея провела ракетный пуск с восточного побережья в районе города Вонсан, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

Тип ракеты неизвестен. Предположительно, пуск был неудачным.

В начале марта КНДР провела четыре пуска ракет, одна из которых упала всего в 200 километрах от префектуры Акита (на северо-западе основного японского острова Хонсю), остальные три — в 300−500 километрах от этой префектуры. Ракеты упали через равные промежутки около 80 километров, что говорит о потенциальной возможности нанесения ударов по нескольким объектам одновременно ракетами, выпущенными из одной точки.

Премьер Японии Синдзо Абэ назвал эти пуски «новым уровнем угрозы» для Японии. Позже КНДР назвала эти пуски частью учений подразделения, специализирующегося на ударе по американским базам в Японии. Факт существования такого подразделения вызвал шок в Токио. Япония не исключает введения собственных новых санкций против этой страны.

В воскресенье КНДР объявила об успешных наземных испытаниях нового мощного ракетного двигателя.

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