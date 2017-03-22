В прокуратуре рассказали подробности иска об отставке депутатов Горсовета

В прокуратуре Красноярска рассказали подробности иска об отставке депутатов Горсовета. Напомним, о возможном отстранении парламентариев от работы сообщил Константин Сенченко.

По данным ведомства, 20 депутатов предоставили недостоверные сведения о своих доходах и имуществе за 2015 год. В частности, семь человек не сообщили об участии в создании юридических лиц, а двое — о полученной от мэрии премии. Некоторые депутаты «забыли» указать в отчетах информацию о взятых кредитах и имеющихся долгах. Также парламентарии скрывали данные об источниках дохода.

В прокуратуре подчеркнули, что представление на имя спикера Горсовета с требованием разобраться в ситуации было направлено еще в июле прошлого года. Однако депутаты не стали рассматривать этот вопрос на сессии, как того требовал прокурор. В декабре представители ведомства обратились в суд, но заявление осталось без движения из-за юридических нюансов.

Исправленный иск поступил в распоряжение суда в конце февраля. Заседание пройдет 7 июня.