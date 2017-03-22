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06:03 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полпред в СФО Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Иркутской области

Чиновник встретится с губернатором Приангарья и посетит Иркутский авиационный завод.

Источник: Reuters

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится с рабочим визитом в Иркутской области сегодня, 22 марта. Полпред проведет встречу с губернатором Приангарья Сергеем Левченко и ознакомится с деятельностью Иркутского авиационного завода. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе Сибирского окружного информационного центра.

Полпред проведет рабочую встречу с губернатором и председателем Законодательного собрания Иркутской области, а также совещание по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в субъекте Федерации.

«Кроме того, Сергей Меняйло ознакомится с деятельностью Иркутского авиационного завода (ИАЗ) — филиала ПАО «Корпорация «Иркут», посетит первый Байкальский международный пушной аукцион и объекты социальной сферы», — отметили в пресс-службе.

Отметим, ИАЗ входит в число современных и быстро развивающихся предприятий ОПК России. Завод участвует в производстве многоцелевых истребителей Су-30МК и Су-30СМ, учебно-боевых самолетов нового поколения Як-130 и другое. В настоящее время разворачивается производство пассажирских самолетов нового поколения МС-21.

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