Полпред в СФО Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Иркутской области
Чиновник встретится с губернатором Приангарья и посетит Иркутский авиационный завод.
Чиновник встретится с губернатором Приангарья и посетит Иркутский авиационный завод.
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится с рабочим визитом в Иркутской области сегодня, 22 марта. Полпред проведет встречу с губернатором Приангарья Сергеем Левченко и ознакомится с деятельностью Иркутского авиационного завода. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
Полпред проведет рабочую встречу с губернатором и председателем Законодательного собрания Иркутской области, а также совещание по вопросам
«Кроме того, Сергей Меняйло ознакомится с деятельностью Иркутского авиационного завода (ИАЗ) — филиала ПАО «Корпорация «Иркут», посетит первый Байкальский международный пушной аукцион и объекты социальной сферы», — отметили в
Отметим, ИАЗ входит в число современных и быстро развивающихся предприятий ОПК России. Завод участвует в производстве многоцелевых истребителей Су-30МК и Су-30СМ,