Полпред в СФО Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Иркутской области

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится с рабочим визитом в Иркутской области сегодня, 22 марта. Полпред проведет встречу с губернатором Приангарья Сергеем Левченко и ознакомится с деятельностью Иркутского авиационного завода. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе Сибирского окружного информационного центра.

Полпред проведет рабочую встречу с губернатором и председателем Законодательного собрания Иркутской области, а также совещание по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в субъекте Федерации.

«Кроме того, Сергей Меняйло ознакомится с деятельностью Иркутского авиационного завода (ИАЗ) — филиала ПАО «Корпорация «Иркут», посетит первый Байкальский международный пушной аукцион и объекты социальной сферы», — отметили в пресс-службе.