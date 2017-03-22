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06:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Кандидатов на праймериз от «Единой России» все больше в Приморье

Региональный оргкомитет «Единой России» продолжает регистрацию участников предварительного партийного голосования.

Источник: ДЕЙТА

В предвыборную гонку за право баллотироваться от партии «Единая Россия» на выборах в Думу города Владивостока включились уже 28 человек. Все они прошли регистрацию и включены в список участников предварительного голосования, сообщает ИА «Дейта».

В процедуре партийного отбора кандидатов могут участвовать не только члены партии «Единой России», но и беспартийные кандидаты, уточнил секретарь Приморского отделения «Единой России» Валентин Шуматов.

«Это наше преимущество. Мы хотим привлечь к участию в предварительном голосовании как можно больше инициативных, умных, достойных кандидатов — как единороссов, так и людей, не состоящих ни в одной из политических партий. Избиратель сам решит, кто из них больше других достоин представлять партию “Единая Россия” на выборах в 2017 году», — сказал Валентин Шуматов.

Напомним, Единый день предварительного голосования (ПГ) состоится 28 мая. Праймериз пройдет по самой открытой модели голосования, при которой в выборах кандидатов могут принять участие все избиратели.

В эти же дни на официальном сайте предварительного голосования «Единой России» pg.er.ru начал работу новый раздел — личный кабинет участника ПГ.

В личном кабинете все желающие, в том числе потенциальные избиратели, смогут ознакомиться с биографией, деятельностью участника ПГ, его опытом работы, с программой, с которой он идет на выборы. Участники могут разместить фото и видео, различные документы, собственные новости о проведенных встречах и мероприятиях.

«Все эти сведения о кандидате будут представлены на его персональной странице. Это необходимо прежде всего для потенциальных избирателей, которые смогут получить всестороннюю информацию об участнике предварительного голосования, о тех целях, которые он перед собой ставит, о его программе и приоритетах. Для самих участников это возможность заявить о себе в интернете, не создавая собственного сайта и не расходуя на это ресурсы: проанонсировать свои встречи с избирателями, рассказать о прошедших мероприятиях, отчитаться о результатах работы. Некоторые участники уже активно пользуются новой возможностью сайта, другие пока присматриваются к этой опции», — пояснил руководитель ЦИК партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Владимир Бурматов. Он добавил, что на сегодняшний день для участия в процедуре предварительного голосования подали заявки более 600 человек.

Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая, в связи с чем будет специально изготовлено около 3,7 миллиона бюллетеней. Прием заявок для кандидатов на участие в ПГ «Единой России» будет проходить до 27 апреля включительно. Документы, необходимые для выдвижения, участник предоставляет в организационный комитет лично: заявление о включении в состав участников ПГ, копию паспорта, документ об образовании, справку с основного места работы, справку об отсутствии судимости. Полный перечень документов представлен на сайте.

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