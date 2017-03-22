Красноярский экономический форум предложили проводить в Калининграде

Министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам предложил переформатировать Красноярский экономический форум в управленческий. На заседании говорили о низкой производительности труда на российских предприятиях и предлагались конкретные меры к преодолению этой проблемы. «Зачастую Россия отстает в вопросах современных управленческих технологий. Поэтому есть также предложение: в качестве меры, активизирующей обмен лучшими управленческими практиками, переформатировать один из имеющихся национальных экономических форумов — Красноярский форум — в управленческий. При этом предлагается проводить его попеременно в Красноярске и Калининграде», — сказал Орешкин.