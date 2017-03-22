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06:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

НОД в Хабаровске: Мы оказались в таком же подвешенном состоянии, что и штаб Навального

Мэрия отказала провластным активистам во времени и месте проведения 26 марта заявленного пробега-митинга.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 марта, AmurMedia.

В одну и ту же ситуацию неопределенности вместе со сторонниками оппозиционера Навального попали члены провластного «Национально-освободительного движения» (НОД) в Хабаровске. И им мэрия Хабаровска не согласовала время и место проведение акции, сообщил корр. ИА AmurMedia координатор НОД в Хабаровском крае Армен Хачатрян.

— Вчера мы получили ответ из мэрии по поводу нашей заявки на проведение автопробега-шествия 26 марта. Нам точно так же, как и Ворсину (координатор штаба Навального в Хабаровском крае Алексей Ворсин — прим. редакции) администрация не согласовала место и время акции, предложив их изменить. Свое решение в администрации мотивировали тем, что заявлены неудобные для граждан маршрут и время. Мы решили согласиться с их условиями, и вчера же я сразу заявил новый маршрут и новое время. Теперь ждем, когда его согласуют, — сообщил Армен Хачатрян.

26 марта неожиданно стало днем противостояния анти— и провластных политических сил в стране. Известный в стране оппозиционер Алексей Навальный призвал провести в этот день антикоррупционные акции протеста по всей стране. Объектом резкой критики в этот раз стал премьер-министр Дмитрий Медведев. В рамках объявленной акции сторонники Навального в Хабаровске подали заявку на проведение 26 марта митинга в центре города, однако их опередили члены НОД, подавшие раньше заявку на свой автопробег-шествие, практически совпавшую с «антикоррупционной» по месту и времени.

Штаб Навального и НОД вступили в борьбу за центр Хабаровска.

В итоге штабу Навального не согласовали митинг в центре города, предложив другое место за пределами центра. Поскольку оно их не устроило, сторонники Навального подали в мэрию новое предложение. Ответ на него еще не получен.

Помимо этого, двух организаторов антикоррупционного митинга обвинили в незаконной агитации и присудили каждому штраф в 10 тысяч рублей.

— Времени до 26 марта осталось мало, а мы не можем начинать агитацию. То есть у нас такая же ситуация, как и у Ворсина. Поэтому когда он говорит, что там какие-то интриги против них плетут, или что мы специально, чтобы им помешать, проводим свое мероприятие, то это полная глупость! Тем более уверять, что мы так торопились с подачей заявки, что с раннего утра прибежали! — возмущается Армен Хачатрян.

Примечательно, что ни НОД, ни штаб Навального, изменив маршруты, не стали сверять их с теми, что подготовили противники. Поэтому не исключено, что и в дальнейшем маршруты и время совпадут, и кого-то из них вновь постигнет отказ.

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