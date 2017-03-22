НОД в Хабаровске: Мы оказались в таком же подвешенном состоянии, что и штаб Навального
Мэрия отказала провластным активистам во времени и месте проведения 26 марта заявленного
Мэрия отказала провластным активистам во времени и месте проведения 26 марта заявленного
Хабаровск, 22 марта, AmurMedia.
В одну и ту же ситуацию неопределенности вместе со сторонниками оппозиционера Навального попали члены провластного «Национально-освободительного движения» (НОД) в Хабаровске. И им мэрия Хабаровска не согласовала время и место проведение акции, сообщил корр. ИА AmurMedia координатор НОД в Хабаровском крае Армен Хачатрян.
— Вчера мы получили ответ из мэрии по поводу нашей заявки на проведение
26 марта неожиданно стало днем противостояния анти— и провластных политических сил в стране. Известный в стране оппозиционер Алексей Навальный призвал провести в этот день антикоррупционные акции протеста по всей стране. Объектом резкой критики в этот раз стал
Штаб Навального и НОД вступили в борьбу за центр Хабаровска.
В итоге штабу Навального не согласовали митинг в центре города, предложив другое место за пределами центра. Поскольку оно их не устроило, сторонники Навального подали в мэрию новое предложение. Ответ на него еще не получен.
Помимо этого, двух организаторов антикоррупционного митинга обвинили в незаконной агитации и присудили каждому штраф в 10 тысяч рублей.
— Времени до 26 марта осталось мало, а мы не можем начинать агитацию. То есть у нас такая же ситуация, как и у Ворсина. Поэтому когда он говорит, что там
Примечательно, что ни НОД, ни штаб Навального, изменив маршруты, не стали сверять их с теми, что подготовили противники. Поэтому не исключено, что и в дальнейшем маршруты и время совпадут, и