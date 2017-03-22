«Роснано» и «Русгидро» не согласовали совместные инвестиции в Дальний Восток

Владивосток, 22 марта, PrimaMedia.

«Роснано» и «Русгидро» не будут создавать совместный фонд для инвестиций в экономику Дальнего Востока, о котором договорились на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2015 года. При этом стороны возлагают ответственность за срыв планов друг на друга: руководство «Роснано» пеняет на отсутствие у энергетиков интереса к развитию Дальнего Востока, а те, в свою очередь, считают нецелесообразным вложение средств в «инновации, интересные только самой «Роснано», сообщает ИА PrimaMedia.

Об отказе от планов по созданию совместного инвестиционного фонда с «Русгидро» для инвестиций в экономику Дальнего Востока в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Это крайне интересная для нас тема, это крайне важно (усиление присутствия на Дальнем Востоке), мы много взаимодействовали по этой теме с коллегами, в том числе с компанией “Русгидро”, которая в итоге полностью провалила эту тему. У меня ощущение, что компании “Русгидро” не интересно, что происходит на Дальнем Востоке, они отказались инвестировать, несмотря на то что в их собственности находится “РАО ЭС Востока”, и после категорического отказа от такого партнера мы не знаем, как нам быть дальше», — сказал Чубайс в эфире «России 24».

Чубайс предложил ДВ-бизнесу $10 млн и задал тренд на высокотехнологичное производство.

Реакция «Русгидро» не заставила себя долго ждать и совсем скоро официальную позицию компании представил официальный представитель «Русгидро», первый замглавы компании Владимир Маркин.

«На Восточном экономическом форуме в 2015 году было подписано рамочное соглашение с “Роснано” о сотрудничестве, созданы рабочие группы. Предполагалось использовать привычные для “Роснано” механизмы управления инвестициями в инновационные технологии. Однако в ходе инвентаризации предлагаемых инноваций выяснилось, что для развития энергетики Дальнего Востока могла быть применима только одна из разработок “Роснано” в сфере солнечной энергетики. Поэтому создавать специальный фонд ради одного совместного проекта было в итоге признано нецелесообразным», — пояснил он.

По его словам, коллегам из дочернего предприятия «Роснано» было предложено поучаствовать в развитии солнечных электростанций в Якутии.

«При проработке данного конкретного проекта выяснилось, что инновационные технологии “Роснано” — пленочные покрытия солнечных батарей — не предназначены для сложных климатических условий Дальнего Востока, не говоря уже о Крайнем Севере», — сказал он.

«Вкладывать средства “Русгидро” в другие инновации, интересные только самой “Роснано”, было признано не только нецелесообразным, но противоречило бы статусу “Русгидро” как компании, решающей четко определенные государственные задачи», — отметил Маркин.

От ИА PrimaMedia напомним, что на первом Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке в сентябре 2015 года, «Русгидро», «Роснано» и Фонд развития Дальнего Востока подписали соглашение о намерениях по созданию совместного фонда. В течение 2016 года компании планировали вложить в него 4,8 млрд рублей. Управляющей компанией фонда должна была стать «Роснано».

Средства фонда планировалось инвестировать в проекты электроэнергетики и сопряженных отраслей на Дальнем Востоке. В качестве приоритетных партнеров фонда рассматривались российские компании, ведущие бизнес или открывающие новое производство в ДФО, в том числе на территориях опережающего развития (ТОР).