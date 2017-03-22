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07:22 (мск), источник: VN.ru

Министр Шойгу провел совещание на заводе им. Чкалова в Новосибирске

Вчера в Новосибирск прилетел министр обороны России Сергей Шойгу. Основной целью визита стала проверка размещенных в регионе подразделений ракетных войск стратегического назначения.

Источник: РИА "Новости"

У новосибирских журналистов, к сожалению, не было возможности задать свои вопросы главе военного ведомства России. Сразу после беглой экскурсии по цехам, где собирают истребители, Сергей Шойгу отправился на совещание с руководством завода имени Чкалова.

Заседание было посвящено выполнению государственных контрактов по производству многофункциональных самолетов Су-34 и модернизации производственных мощностей. Прессу на это заседание не пустили. Также известно, что Сергей Шойгу побывал в Пашино, где проверил ход перевооружения новосибирской ракетной дивизии РВСН на подвижный грунтово-ракетный комплекс. Сокращенно ПГК 5-ого поколения «Ярс».

Кроме того, глава военного ведомства проинспектировал строительство объектов социальной инфраструктуры военного городка.

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