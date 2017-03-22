Министр Шойгу провел совещание на заводе им. Чкалова в Новосибирске
Вчера в Новосибирск прилетел министр обороны России Сергей Шойгу. Основной целью визита стала проверка размещенных в регионе подразделений ракетных войск стратегического назначения.
Вчера в Новосибирск прилетел министр обороны России Сергей Шойгу. Основной целью визита стала проверка размещенных в регионе подразделений ракетных войск стратегического назначения.
У новосибирских журналистов, к сожалению, не было возможности задать свои вопросы главе военного ведомства России. Сразу после беглой экскурсии по цехам, где собирают истребители, Сергей Шойгу отправился на совещание с руководством завода имени Чкалова.
Заседание было посвящено выполнению государственных контрактов по производству многофункциональных самолетов Су-34 и модернизации производственных мощностей. Прессу на это заседание не пустили. Также известно, что Сергей Шойгу побывал в Пашино, где проверил ход перевооружения новосибирской ракетной дивизии РВСН на подвижный
Кроме того, глава военного ведомства проинспектировал строительство объектов социальной инфраструктуры военного городка.