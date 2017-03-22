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07:19 (мск), источник: Вести Приморье

Василий Усольцев: Генеральный план Владивостока изменят в пользу жителей

Генеральный план стратегического развития Владивостокского городского округа будет модернизирован.

Источник: Вести Приморье

Как сообщили в администрации Приморского края, главной задачей обновленного генплана должно стать улучшение качества жизни людей, повышение инвестиционной привлекательности города, развитие инфраструктуры, заявил первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев сегодня, 22 марта, выступая на II Гражданском форуме «Стратегическое планирование развития территории Владивостокского городского округа».

Участие в мероприятии также приняли вице-губернатор, куратор Владивостокского городского округа Алексей Сухов, и.о. директора департамента градостроительства Максим Веденев.

По словам Василия Усольцева, в новой редакции генерального плана муниципалитета будет актуализирована вся информация, указаны границы территорий опережающего развития и природоохранных территорий, а также обозначены основные направления развития города.

«Мы хотим усилить взаимодействие Владивостока с территориями, входящими в состав Владивостокской агломерации — Надеждинским и Шкотовским районами. Уже сейчас в этом ключе корректируется краевое законодательство. Например, в области поддержки многодетных семей — мы хотим, чтобы городские семьи могли по желанию получить земельный участок в близлежащих районах», — сообщил он.

Изменения ожидаются и в области дорожного хозяйства.

«Совсем недавно мы защитили краевую программу “Безопасные и качественные дороги”. Таким образом, Владивостокская агломерация на протяжении нескольких лет сможет получать дотации в размере 1,5 миллиарда рублей на ремонт и реконструкцию дорог. Это достаточно серьезные инвестиции в эту отрасль», — отметил заместитель главы региона.

Василий Усольцев также подчеркнул, что главной задачей обновленного генерального плана должно стать улучшение качества жизни людей, повышение инвестиционной привлекательности города, развитие инфраструктуры.

«Мы должны сделать город красивым и удобным для жизни», — подчеркнул первый вице-губернатор.

Как отметил и.о. директора департамента градостроительства Приморья Максим Веденев, проект генерального плана стратегического развития Владивостока будет сформирован при участии муниципальных общественных организаций и представлен горожанам в четвертом квартале 2017 года.

«Планируется обновить демографический прогноз, расчет потребности жителей города в объектах жилищного строительства, пересчитать нагрузку на инженерные объекты, а также определить мероприятия по охране окружающей среды. Мы уже приступили к этой работе», — сообщил он.

Предполагается, что публичные слушания пройдут с 13 июля по 13 октября.

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