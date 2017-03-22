На пост мэра Омска заявились уже четыре человека, но их фамилии держат втайне

Выборы мэра Омска грозят перерасти в серьезный скандал, вызванный нарушением всех существующих демократических норм. Мало того, что кандидатура впервые в истории города будет выбрана специальной комиссией и депутатами Горсовета, минуя прямые выборы с участием населения, так еще выясняется, что сама процедура отбора является совсем непрозрачной.

Как выяснилось, отбор претендентов ведется втайне даже от членов комиссии, сформированной специально для отбора кандидата, а все документы глава комиссии Сергей Тодоров держит в сейфе.

Вчера стало известно о том, что число претендентов достигло четырех человек. Однако их имена не разглашаются под предлогом того, что они не давали своего согласия на обработку персональных данных. Все поступившие в комиссию документы лежат, по данным источников Om1.ru, в специальном сейфе, ключ от которого есть только у г-на Тодорова. Сам председатель в своих комментариях прессе фамилий не называет, однако отметил, что полный пакет документов, позволяющий зарегистрировать кандидата, подал только один претендент.

Кто этот человек — пока остается загадкой, но по данным портала Om1.ru, два заявления от кандидатов поступили на имя самого Тодорова, а два — на имя спикера Горсовета Галины Горст.

Известно, что один из претендентов является общественником пенсионного возраста, не имеющим опыта в управлении. Вторым кандидатом является не очень известный широкой публике рабочий. Кто двое других — не известно, но среди них точно нет тех персон, фамилии которых назывались в прессе в качестве персон, являющихся наиболее вероятными кандидатами на мэрский пост.

Сергей Тодоров, управляющий Омским региональным отделением Пенсионного фонда России, председатель комиссии по выборам мэра Омска:

— На сегодняшний день поступило четыре заявления, однако три из них пока без необходимого пакета необходимых документов. В комиссию поступило одно заявление с пакетом, но во всех четырех случаях у нас нет заявления о согласии на обработку персональных данных. Это не дает возможности комиссии говорить о конкретных фамилиях.

Как выяснилось, никто из членов комиссии, кроме Тодорова, с поступившими документами пока не ознакомлен и по этой причине не может назвать никаких конкретных имен. При этом остается непонятным, как члены комиссии, не имея разрешений на обработку персональных данных, отсеют из списка кандидатов судимых граждан и смогут проверить другую важную информацию, обязательную для выборных процедур. Проверить является ли на самом деле кандидат гражданином России, является ли он жителем Омска и имеет ли соответствующую регистрацию и не является ли в данный момент фигурантом уголовного дела без обработки персональных данных невозможно.

Как отмечают источники Om1.ru, обеспокоенные ситуацией, в кулуарах обсуждаются две версии происходящего: либо члены комиссии не имеют необходимой юридической поддержки, позволяющей провести процедуру отбора кандидатов, не нарушая российских законов, либо они намеренно не потребовали у кандидатов разрешений на обработку персональных данных, чтобы иметь железобетонные основания для отказа в допуске к голосованию.

Напомним, шестеро из 12 членов комиссии назначены губернатором Омской области Виктором Назаровым, четверо являются руководителями партийных фракций Горсовета, а двое — почетными гражданами Омска. Прием документов от претендентов на пост мэра завершится 4 апреля. Члены комиссии должны будут выбрать не менее двух кандидатов и представить их депутатам Омского городского совета, а само голосование назначено на 19 февраля.