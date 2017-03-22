«Свобода» собирает митинг под Апелляционным судом Киева
КИЕВ, 22 мар — РАИ Новости Украина. ВО «Свобода» призывает граждан прийти в среду под Апелляционный суд Киева, где будет рассматриваться дело
КИЕВ, 22 мар — РАИ Новости Украина. ВО «Свобода» призывает граждан прийти в среду под Апелляционный суд Киева, где будет рассматриваться дело
«Внимание! Друзья! 22 марта 2017 Апелляционный суд может выпустить
Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.
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