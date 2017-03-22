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07:13 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Свобода» собирает митинг под Апелляционным судом Киева

КИЕВ, 22 мар — РАИ Новости Украина. ВО «Свобода» призывает граждан прийти в среду под Апелляционный суд Киева, где будет рассматриваться дело экс-бойца ныне расформированного спецподразделения МВД «Беркут».

Источник: "РИА Новости" Украина

«Внимание! Друзья! 22 марта 2017 Апелляционный суд может выпустить из-под ареста харьковского “беркутовца” Гончаренко, который расстреливал майдановцев в Крепостном переулке 18 февраля 2014. Заседание в Киевском Апелляционном суде (назначено — Ред.) на 13.30. Мы должны прийти и помочь судьям принять правосудное решение! Преступников — к ответу!» — написал на своей странице в Facebook экс-нардеп Эдуард Леонов.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек новые власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам.

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