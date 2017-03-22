Работникам районной администрации в Хабаровском крае задолжали почти 1,5 млн рублей
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35 сотрудников не получили зарплату за ноябрь 2016 года. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, которую провели в декабре, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Сложившаяся негативная ситуация явилась следствием ненадлежащего планирования расходов бюджета муниципального района на оплату труда персоналу», — говорится в сообщении
Сейчас долг перед сотрудниками администрации погасили в полном объеме. И.о. главы