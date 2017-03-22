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09:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Работникам районной администрации в Хабаровском крае задолжали почти 1,5 млн рублей

В Аяно-Майском районе работникам местной администрации задолжали свыше 1,4 млн рублей.

Источник: Reuters

35 сотрудников не получили зарплату за ноябрь 2016 года. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, которую провели в декабре, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

«Сложившаяся негативная ситуация явилась следствием ненадлежащего планирования расходов бюджета муниципального района на оплату труда персоналу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас долг перед сотрудниками администрации погасили в полном объеме. И.о. главы Аяно-Майского района оштрафована на десять тысяч рублей.

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