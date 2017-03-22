В Крыму стартовал завершающий этап учений ВДВ с участием флота и ВКС
ПОЛИГОН ОПУК (Республика Крым), 22 мар — РИА Новости. В Крыму начался завершающий этап крупномасштабных
ПОЛИГОН ОПУК (Республика Крым), 22 мар — РИА Новости. В Крыму начался завершающий этап крупномасштабных
«На учениях ВДВ сегодня проходит заключительный этап боевой стрельбы и управления огнем подразделений при ведении оборонительных и наступательных действий. Задействованные в маневрах подразделения Новороссийской
Действия десантников с воздуха поддерживает своим огнем армейская и фронтовая авиация 4-й армии ВВС и ПВО. По словам генерала, «удары по противнику наносят истребители Су-27, бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25, а также вертолеты Ми-24».
«Встречные удары по противнику десантников с моря и из глубины полуострова при поддержке авиации должны гарантированно обеспечить выполнение ими задач по завершению уничтожения противника и удержанию критически важных районов», — подчеркнул замкомандующего ВДВ.
Первые в истории российской армии крупномасштабные учения ВДВ с участием ВКС и Черноморского флота начались в Крыму 20 марта. Для участия в них с 13 по 19 марта из пунктов постоянной дислокации на полуостров были переброшены около 2,5 тысячи десантников и более 600 единиц боевой техники трех соединений ВДВ, одновременно поднятых по тревоге и приведенных в полную боевую готовность. Переброска личного состава и техники была осуществлена комбинированным способом — автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом.