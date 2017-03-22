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09:21 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму стартовал завершающий этап учений ВДВ с участием флота и ВКС

ПОЛИГОН ОПУК (Республика Крым), 22 мар — РИА Новости. В Крыму начался завершающий этап крупномасштабных командно-штабных плановых учений с боевой стрельбой Воздушно-десантных войск России, в которых также участвует часть сил Черноморского флота и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, сообщил журналистам заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников.

Источник: РИА "Новости"

«На учениях ВДВ сегодня проходит заключительный этап боевой стрельбы и управления огнем подразделений при ведении оборонительных и наступательных действий. Задействованные в маневрах подразделения Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной), Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад наносят огневое поражение противнику стрельбой из самоходных артиллерийских орудий 2С9 “Нона”, боевых машин десанта БМД-2КУ, гаубиц Д-30, а также из всех видов стрелкового оружия», — сказал генерал.

Действия десантников с воздуха поддерживает своим огнем армейская и фронтовая авиация 4-й армии ВВС и ПВО. По словам генерала, «удары по противнику наносят истребители Су-27, бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25, а также вертолеты Ми-24».

«Встречные удары по противнику десантников с моря и из глубины полуострова при поддержке авиации должны гарантированно обеспечить выполнение ими задач по завершению уничтожения противника и удержанию критически важных районов», — подчеркнул замкомандующего ВДВ.

Первые в истории российской армии крупномасштабные учения ВДВ с участием ВКС и Черноморского флота начались в Крыму 20 марта. Для участия в них с 13 по 19 марта из пунктов постоянной дислокации на полуостров были переброшены около 2,5 тысячи десантников и более 600 единиц боевой техники трех соединений ВДВ, одновременно поднятых по тревоге и приведенных в полную боевую готовность. Переброска личного состава и техники была осуществлена комбинированным способом — автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом.

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