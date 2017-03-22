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09:44 (мск), источник: АиФ Иркутск

«Багаж» на будущее. Мэр Иркутска поделился планами на ближайший год

Глава города подвел итоги работы в 2016 году и рассказал, что ожидать в 2017-м.

Источник: AP 2017

17 марта мэр Иркутска Дмитрий Бердников по ежегодной традиции рассказал жителям города, что изменилось в столице Приангарья за прошлый год и чего ждать горожанам в нынешнем.

«Беспредельная» борьба.

В 2016 году Иркутск включили в десять государственных программ области и в пять госпрограмм РФ. Это, в частности, реконструкция канализационно-очистных сооружений правого берега и строительство самой большой и современной школы в жилом комплексе «Эволюция». В сентябре учебное заведение уже примет первых учеников. К слову, эта школа вошла во всероссийский реестр типовых проектов, так что теперь её могут брать за образец по всей стране.

— В этом году мы подали заявки на участие в двадцати госпрограммах, — объявил глава города. — Если получим поддержку из регионального и федерального бюджетов, то за два ближайших года сможем построить 22 соцобъекта. Кроме того, к началу года мы подготовили реестр, в который вошли семнадцать инвестиционных проектов. С их помощью можно создать в ближайшие пять лет больше трёхсот рабочих мест.

Выступление не обошлось без упоминания «больных зон» Иркутска — общественного транспорта и дорог. По словам градоначальника, в городе появятся несколько новых маршрутов: например, в полную мощность начнёт работать маршрут № 12, который, наконец, заполнит «пробел» между Верхней и Нижней Набережными.

В 2016 году на ремонт иркутских дорог направили непривычно огромную сумму — миллиард рублей. На эти деньги удалось привести в порядок на 30% больше дорожного полотна, чем в предыдущем году. Наверняка иркутянам запомнились реконструкции ключевых развязок города — Старокузьмихинской, Покровской и Байкальского кольца. Больше внимания стали уделять внутридворовым территориям: дорожные строители добрались до 74 улиц частного сектора и 170 дворов.

Но нет предела совершенству — за хорошие дороги ещё придётся побороться. Иркутску впервые удалось войти в федеральную программу «Безопасные качественные дороги», благодаря этому в дорожную сферу планируют привлечь около 500 тыс. руб. В 2017 году в городе будут ремонтировать трамвайные пути и несколько самых важных «артерий» — улицы Ленина, Седова, Лермонтова, Розы Люксембург, Рабочего Штаба, Советскую, проспект Маршала Жукова.

Жить, а не «обживать».

Строить и ремонтировать станут не только дороги: в течение нынешнего года в Иркутске начнут возводить три физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК). Один — с бассейном — на бульваре Рябикова, два других — В Правобережном и Ленинском округах. Летом впервые за тридцать лет собираются обновлять спорткомплекс «Авиатор», который в 2016-м перешёл из федеральной собственности в муниципальную.

Больше появится детских садов и школ. За прошлый год в Иркутске построили три новых детсада, в этом прибавится ещё столько же, скоро закончится строительство 64-й и 66-й школ и начнут возводить три новых учебных заведения.

— Я положительно отношусь к тем предложениям и инновациям, которые поступают со стороны городской власти, — заметила Ольга Носенко, председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области. — Заметно, что с её стороны есть настрой не просто «обжить» Иркутск, а по-настоящему жить в нём. Областной центр одним из первых в стране активно включился в госпрограмму благоустройства городской среды. На мой взгляд, это самое важное направление. В Иркутске нужно суметь сохранить историческое наследие, но в то же время сделать его по максимуму комфортным для людей.

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