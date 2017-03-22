ГПК сообщил новые подробности инцидента с Jeep на границе

ЧП произошло в ночь на понедельник в районе пункта пропуска «Александровка» на белорусско-украинской границе: Jeep со стороны Украины прорвался в Беларусь, сбив шлагбаум на КПП, сотрудники погранслужбы догоняли нарушителей с применением табельного оружия, двое задержаны, еще один в розыске.

«Той ночью, около 0:20 данный автомобиль оформлялся на выезд из Беларуси, в нем, по имеющейся информации, был один человек», — сообщили в Sputnik в Госпогранкомитете Беларуси.

По словам собеседников агентства, более часа спустя данный внедорожник, в 01:45 ночи 20 марта, «прорывался в Беларусь со стороны Украины» через пограничный переход «Александровка».

«Он мог на территорию этой страны и не заезжать. До границы с Украиной более 12 километров. Данные обстоятельства выясняются в рамках возбужденного дела», — пояснили в ведомстве.

Как сообщил Sputnik официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский, в связи с тем в настоящее время идет розыск третьего человека из внедорожника, протаранившего границу, усилен на данном участке границе усилены меры пограничного контроля, а белорусские пограничники «уточнили взаимодействие» с пограничниками из Украины и ФСБ России.

«По состоянию на 9:00 22 марта у меня не было информации о том, что он задержан», — сказал Бычковский.